有片／安徽男長罕見螃蟹手、牛蹄腳 追查原因竟是外公外婆惹禍

李男因長輩近親通婚，導致出生就擁有「螃蟹手」、「牛蹄腳」。（翻攝微博）

中國現行的婚姻法規明文規定，嚴禁直系血親及三代以內的旁系血親通婚，這是為了避免遺傳疾病的風險，確保後代健康與人口素質。然而，安徽省亳州市一名李姓男子卻是近親結婚的活生生案例。他從出生就帶有罕見的先天性遺傳疾病，雙手只有三根手指，被鄉親戲稱為「螃蟹手」，雙腳也只有兩根腳趾，外形酷似「牛蹄腳」。

外公外婆近親通婚埋禍根

綜合陸媒報導，李先生回憶起童年，雖然當時還不完全懂得自身與眾不同，但外出時總會引來路人異樣好奇的目光，以及孩子們的指指點點，這讓他從小就承受了巨大的心理壓力。最讓他心疼的是母親，每每看到他的手腳狀況，總會淚流不止，心裡滿是愧疚。而這一切的根源都須追溯到幾十年前，他的外公和外婆是堂兄妹，當年懵懂成婚，完全沒意識到近親通婚可能帶來的遺傳大麻煩，雖然李男母親那一代沒有顯現異常，卻隔代遺傳在李男身上出現突變。

天生殘疾卻闖出一片天

醫學專家解釋，近親結合會讓後代罹患隱性遺傳病的機率大大提高。即使父母本身看起來健康，可一旦雙方都攜帶著相同的致病基因，不幸就會降臨在下一代。這類先天性疾病往往難以根治，影響一輩子。不過，雖然先天身體殘疾，李男卻沒有向命運低頭，他靠著自己的努力闖出了一片天，他憑藉一股韌性自學了氣球造型，接著又將事業觸角延伸到氦氣生意，事業越做越好。他透露除了不能親自駕車，其他日常的食衣住行、工作都能獨當一面。

更令人振奮的是，李男如今已成家立業，並有了三個可愛的孩子，經過檢查，他們全部健康。

