有片／對台軍演結束了？解放軍公布實彈射擊畫面集錦

中國解放軍東部戰區公布對台軍演實彈演習集錦畫面。翻攝微博



中國解放軍東部戰區29、30兩日在台灣周遭海域舉行名為「正義使命-2025」大規模軍演。東部戰區昨晚公布一段實彈演習集錦畫面，暗示演習應已結束。

東部戰區於昨晚（12/30）公布一段約1分半鐘的影片，集結陸海空各軍種在演習中展現的實彈操演，其中包括一段昨日中午公布、聲稱炮彈擊中台灣北部海域的影片。

畫面最後秀出台灣以及此次4塊演習範圍地圖，其中在東北部和西南部兩個區塊，均有砲彈落入擊中進入此區域船艦的動畫，並在畫面右方寫著：「海空彈雨揮利劍 雷霆劃下斬殺線」字眼。

影片中並未說明演習是否已經結束，但以東部戰區公布集錦畫面來看，實彈演練的部分應該已經告一段落。

路透社報導指出，這項軍演乃是美國川普政府宣布史上最大金額對台軍售後11天上演，也是首次針對「外部勢力」的實彈演習。

美國智庫「防禦優先作為」（Defense Priorities）亞洲部門主任高德斯坦（Lyle Goldstein）向路透社指出，中國的武力已經不僅是在數量上取勝，「在質量和訓練上也有絕對優勢」。他接著說：「這是一場台灣贏不了的武裝競賽。」

