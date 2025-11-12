有片／小泉辯護高市挺台立場「與議員舌戰」 日網狂讚：進次郎覺醒了！
據日本媒體（11/12）今天報導，日本防衛大臣小泉進次郎昨天在議會，為首相高市早苗的挺台立場辯護，他向質詢的議員強調，日本提升遏阻力，就是為了因應嚴峻的安全形勢。由於小泉的表現，比過去進步不少，許多日本網友大讚：「進次郎覺醒了！」
據日媒《J-CAST》報導，日本防衛大臣小泉進次郎，昨天出席日本眾議院預算委員會，共產黨議員田村智子在質詢的40分鐘，猛攻首相高市早苗的軍事與防衛政策。
日本首相高市早苗本月7日出席眾議院預算委員會，表示如果發生「台灣有事」的情況，可能構成「存亡危機事態」，形同認可自衛隊行使武力。
田村批評，日本自身沒有受到攻擊，卻在海外動用武力，是非常嚴重的問題，要求高市收回言論，田村更質問小泉：「你展示了『飛彈列島』的圖片，彷彿給日本貼上標籤，讓外界認為，日本失去自制力，不斷增強軍備，這種基本認知是錯誤的！」
小泉回應：「您從剛剛開始，就一直以『日本失去自制力，不斷增強軍備』為前提發言，老實說，我很難理解這種想法。」
他強調：「我們之所以採取這些措施，正如首相所說的，就是因為日本周邊的安全環境越來越嚴峻，為了提升日本的遏阻力與應對能力，不斷展開相關工作，這不是在煽動危機，而是為嚴峻的安全形勢，進行適當因應。」
小泉甚至以反諷的語氣說道：「至於要如何判斷，就看國民是否認同您的基本認知了…我就不多說了。」
小泉與議員的交鋒，讓許多日本網友稱讚：「小泉進次郎覺醒了」、「進次郎當上防衛相後，就覺醒了」、「進次郎變強大了」、「不看小抄也能回答」、「這次不是進次郎構文了」、「還能反諷對方，口才很好啊」、「小泉好帥」、「對小泉改觀了。」
小泉過去多次發表內容空洞的言論，被戲稱為「進次郎構文」，但近來在議會的表現受到認可。
更多太報報導
川普要求以色列總統特赦納坦雅胡 使他擺脫貪腐官司
扯！43歲女網紅直播開車撞死人 竟要粉絲抖內讓她放「心理假」
快訊／南韓檢察總長宣布辭職 疑遭施壓放棄上訴李在明弊案
其他人也在看
不知郵局要脫帽！婦怒槓行員飆三字經挨告了
高雄因為颱風帶來間歇陣雨，一名婦人穿雨衣戴安全帽進郵局，行員勸阻，請她脫掉，婦人認為故意刁難，與行員爭執並飆三字經，鬧到警方到場，行員怒提告妨害名譽！TVBS新聞網 ・ 12 小時前
網傳「日本48小時驅逐非法中國移民」！他還原真相：攏係假
日本經濟安保大臣小野田紀美日前發表演說，隨即網友在社群發布影片，指出日本將於「48小時驅逐非法滯留中國人，沒收3000億資產」，引起網友大量轉發及討論聲浪；不過網友發現，此番言論僅出現於社群平台Threads上，日本媒體、X均無相關消息，實際查詢演說片段，才發現是假訊息。鏡報 ・ 20 小時前
新版《財劃法》345億元未分配怎麼用？藍綠各有盤算 財政部重申這立場
新版《財政收支劃分法》因公式有誤，以致仍有345億元的普通統籌稅款無法全數分配。民進黨團提案作為發放老年生活扶助金、產後照護津貼及自願提繳獎勵金經費，但財政部仍堅守立場表示，未分配款項的性質仍為普通統籌稅款，原則上須透過修法程序處理。太報 ・ 11 小時前
AIT處長谷立言邀鄭麗文訪華府！期待雙方後續交流
新國民黨主席鄭麗文今（12）日首度與美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）會晤，雙方也表示過程氣氛相當融洽，並對兩岸分歧處理上達成共識，都會尊重兩岸人民的意願，谷立言還邀請鄭台視新聞網 ・ 11 小時前
午夜特搜：日本社群現「挺台潮」 網友接力發「這句話」力抗中共
主播／劉品薇 台北報導大家最近滑社群時有發現嗎，最近陸續有網友在社群發問，怎麼這幾天怎麼一直滑到有日本網友發文，寫台灣就是台灣，而且進一步在社群裡面搜尋台灣就是台灣的日文，還可以看到更多更熱門的貼文，包括有日本網友寫下，台灣就是台灣不是中國，獲得超過3萬個讚，還有日本網紅接力發文，寫下有多少人覺得台灣就是台灣、不是中國，貼文也獲得1.5萬讚。另外前段時間也有日本政治人物發文，強調台灣不是中國的領土，還說台灣是朋友、中國是敵人。但同樣，有人贊同就會有人反對，其實在搜尋這些貼文的同時，也會看到有部分的日本網友並不認同這樣的說法，但無論如何都顯示出近期在日本論壇中，有關台灣、中國的議題受到高度討論的。最主要的原因還是日本首相高市早苗，最近拋出有關台灣有事的發言，日本電視台政論節目日曜報導，最近也談論到相關的話題，節目最後還進行即時投票，總共有6萬多人投票，其中高達82%的日本觀眾都認同高市早苗的說法，另外有12%的觀眾認為不妥，剩下6%則表達無法判斷。其實除了日本電視台的這一份即時投票之外，日本新聞網JNN上周最新民調也顯示，高市早苗剛成立的新內閣支持率高達82%，對於高市早苗上任後的一連串民視 ・ 6 小時前
與谷立言會面 鄭麗文：台美關係重要盼美方持續支持
（中央社記者劉冠廷台北12日電）國民黨主席鄭麗文今天與美國在台協會（AIT）處長谷立言會面，鄭麗文表示，台美關係至關重要，期盼美方持續給予理解與支持；唯有透過穩定的溝通與互信，方能共同維護區域的和平與穩定。中央社 ・ 11 小時前
吳志中接受捷克媒體專訪 (圖)
外交部政務次長吳志中日前接受捷克「布拉格國際廣播電台」（Radio Prague International）視訊專訪。（外交部提供）中央社 ・ 11 小時前
網謠傳捐巨資交換蕭美琴IPAC演講 2男被依違反社維法送辦
副總統蕭美琴近日在「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會的「台灣專題」場次發表演說，日前已搭機返台。網傳不實訊息指稱「法國BBC報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」，另有不實哏圖散布。刑事局中廣新聞網 ・ 11 小時前
新埔鎮長違法兼職被監院彈劾 陳英樓：「一時疏忽」未更改負責人
監察院今（12日）公布，新竹縣新埔鎮鎮長陳英樓，任職期間兼任立橙豬腳店負責人及均寶營造有限公司董事，違反公務員依法不得經營商業規定且違失事證明確，監院已通過彈劾，全案移送懲戒法院審理。對此，陳英樓受訪時坦承，「一時疏忽」未更改豬腳店負責人，營造公司則自他上任鎮長後即「未再標工程」。自由時報 ・ 11 小時前
紅海局勢趨緩 海運業謹慎觀望胡塞停火承諾
根據英國航運相關網站表示，胡塞武裝組織宣布暫停在紅海海上軍事行動，為過去近兩年飽受攻擊的全球航運業帶來一絲曙光。但有專家警告，距離航運全面恢復正常仍存有高度不確定性。胡塞組織新任參謀長阿爾馬達尼（YousefHassanAlMadani）透過致哈瑪斯軍事部門的正式信函宣布暫停行動。此一舉動被視為在十月以色列與哈瑪斯達成停火協議後的重要轉折，也暗示受伊朗支持的胡塞組織可能已結束對以色列港口的海上封鎖及相關攻擊。航運分析機構Xeneta分析師桑德（PeterSand）指出，目前消息仍模糊不清，航運公司與保險業者不可能僅憑胡塞武裝的口頭保證就恢復運作。據Xeneta資料顯示，因紅海危機，全球約有二百萬TEU的貨櫃運能繞行好望角，全球可用運能減少約八％，若大量船舶重返紅海，將使航 ...台灣新生報 ・ 11 小時前
涉英史最大BTC洗錢 陸女錢志敏用「沈殿霞照片」辦假護照
來自中國的47歲女子「錢志敏」利用比特幣洗錢，詐騙超過2千億新台幣，2024年先在英國落網，而在近日被判刑11年8個月。檢方透露，錢志敏曾經想統治巴爾幹半島上的小國「利伯蘭」，成為小國女王，甚至還用已故港星「沈殿霞」的照片辦假證件行騙。TVBS新聞網 ・ 17 小時前
習近平騙川普？外媒：中國未持續進口美大豆
[NOWnews今日新聞]美國總統川普與中國國家主席習近平於10月底在韓國舉行的川習會，川普會後表示，中國已同意在今年底以前購買1200萬噸美國大豆，以及未來3年每年購買2500萬噸美國大豆。然而，外...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
傳國民黨險裁駐美代表處? 鄭麗文:沒想過要裁撤
政治中心／屈道昀、宋弘麟 台北報導國民黨主席鄭麗文上任以來首次參加中常會，一向被視為親中路線的鄭麗文，更傳出因為國民黨債台高築，有意將駐美代表處"轉型"，表面精簡、實為裁撤，而這作法引來綠營質疑，這豈不是輕美重中嗎？民視 ・ 11 小時前
林佳龍曝台美關稅協議差最後一步 就等「大老闆」做決定
台美關稅協議攸關台灣多個貿易產業及台商的生計，行政院經貿辦日前表示有進展，已進入書面討論協商共識階段，而林佳龍今日接受電視節目專訪時更透露，基本上已經談得差不多了，就等川普什麼時候說OK；美方談判團也認為，美方跟台灣談得很好，就等著「大老闆」（美國總統川普）做決定。中時新聞網 ・ 11 小時前
高市早苗不撤 「臺灣有事」發言 日經新聞：恐對日本不利
日本首相高市早苗說，「臺灣有事」可能讓日本陷入存亡危機，日本可依法行使自衛權，被大陸解讀為向臺灣釋放軍援訊號。大陸駐大阪總領事薛劍，在社群威脅要「斬首」高市，更讓事情演變成中日外交大戰。日本經濟新聞分析認為，高市對臺政策不再「戰略模糊」，可能會讓日本陷入不利的位置。TVBS新聞網 ・ 1 天前
川普新令收緊簽證嚴審健康財務 入境移民美國恐更難
（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國總統川普（Donald Trump）政府最新發布的一項指示，可能讓患有特定疾病（如糖尿病或肥胖）或缺乏足夠經濟資源的外國人更難申請美國簽證，無論是短期訪問還是長期居留。中央社 ・ 14 小時前
韓親上火線回擊賴「打斷台灣安全3隻腳」 他大讚：漂亮！
民進黨立委沈伯洋日前遭大陸公安立案調查，總統賴清德昨（11）日喊話立法院長韓國瑜「站出來維護國會尊嚴」、率領跨黨派委員聲援沈，而在今天，韓親上火線批評賴消費沈。對此，新黨台北市議員侯漢廷直呼「漂亮」，韓國瑜公正的提出看法、開藥方，算是最為正直的表現。中時新聞網 ・ 11 小時前
薛劍嗆「斬首」高市 自民黨籲政府採強硬行動、考慮驅逐出境
日本首相高市早苗日前在國會談到「台灣有事」議題，引發中國外交官不滿。中國駐大阪總領事薛劍隨後在社群平台X發文嗆聲：「那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉」，疑暗指高市本人，言辭被形容為帶有威脅意味。日方對此表示強烈不滿，執政黨自民黨還考慮將薛劍列為不受歡迎人物，將他驅逐出境。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
拖到紅色警戒才停班課！花蓮縣府「慢半拍」被罵爆 竟再甩鍋中央
鳳凰颱風來勢洶洶，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨（10）日上午7時達到紅色警戒，但花蓮縣府卻拖到快8時才宣布停班停課，大批民眾湧入縣政府臉書開罵。沒想到，縣府竟再次甩鍋給中央！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
促台日「善的循環」 謝長廷赴日皇居獲授旭日大綬章
（中央社記者戴雅真東京11日專電）日本秋季授勳的大綬章親授式今天舉行，日皇德仁在皇居「松之間」親自授勳，日本首相高市早苗遞交勳記（授予勳章的證明文件）。總統府資政、前駐日代表謝長廷獲授「旭日大綬章」。他表示，這份榮耀並非個人功勞，而是許多人共同努力的成果。中央社 ・ 1 天前