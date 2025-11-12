有片／小泉辯護高市挺台立場「與議員舌戰」 日網狂讚：進次郎覺醒了！

日本防衛大臣小泉進次郎近來在議會的表現，受到網友認可。圖為2025年11月1日，日本防衛大臣小泉進次郎出席東協防長會議。路透社資料照



據日本媒體（11/12）今天報導，日本防衛大臣小泉進次郎昨天在議會，為首相高市早苗的挺台立場辯護，他向質詢的議員強調，日本提升遏阻力，就是為了因應嚴峻的安全形勢。由於小泉的表現，比過去進步不少，許多日本網友大讚：「進次郎覺醒了！」

據日媒《J-CAST》報導，日本防衛大臣小泉進次郎，昨天出席日本眾議院預算委員會，共產黨議員田村智子在質詢的40分鐘，猛攻首相高市早苗的軍事與防衛政策。

日本首相高市早苗本月7日出席眾議院預算委員會，表示如果發生「台灣有事」的情況，可能構成「存亡危機事態」，形同認可自衛隊行使武力。

田村批評，日本自身沒有受到攻擊，卻在海外動用武力，是非常嚴重的問題，要求高市收回言論，田村更質問小泉：「你展示了『飛彈列島』的圖片，彷彿給日本貼上標籤，讓外界認為，日本失去自制力，不斷增強軍備，這種基本認知是錯誤的！」

小泉回應：「您從剛剛開始，就一直以『日本失去自制力，不斷增強軍備』為前提發言，老實說，我很難理解這種想法。」

他強調：「我們之所以採取這些措施，正如首相所說的，就是因為日本周邊的安全環境越來越嚴峻，為了提升日本的遏阻力與應對能力，不斷展開相關工作，這不是在煽動危機，而是為嚴峻的安全形勢，進行適當因應。」

小泉甚至以反諷的語氣說道：「至於要如何判斷，就看國民是否認同您的基本認知了…我就不多說了。」

小泉與議員的交鋒，讓許多日本網友稱讚：「小泉進次郎覺醒了」、「進次郎當上防衛相後，就覺醒了」、「進次郎變強大了」、「不看小抄也能回答」、「這次不是進次郎構文了」、「還能反諷對方，口才很好啊」、「小泉好帥」、「對小泉改觀了。」

小泉過去多次發表內容空洞的言論，被戲稱為「進次郎構文」，但近來在議會的表現受到認可。

