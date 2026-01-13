【有片】小泉進次郎力挺自衛隊 體驗11公尺跳傘訓練坦言「不容易」

日本防衛大臣小泉進次郎（中）11日在千葉縣船橋市陸自習志野演習場體驗跳傘訓練。（取自小泉進次郎X／@shinjirokoiz）



日本防衛大臣小泉進次郎11日視察位於日本千葉縣船橋市的陸上自衛隊習志野演習場，並參與陸自第1空降團的模擬跳傘訓練。小泉12日發表從11公尺跳下的模擬訓練後，引起網友讚聲「小泉大臣最棒，辛苦了！」

小泉12日在Instagram上傳影片並發文寫道：「第1空降團作為我國引以為傲的唯一空降部隊。他們是一支為了能在最前線完成任務並應對各種狀況，長期累積精實訓練的部隊。」

「我親自近距離確認了整套訓練演示。實際上，我也與空降團員一同進行了跳傘訓練，並在今年再次下定決心，要與隊員及其家屬一同守護國家。這段影片拍攝的是在從11公尺高跳下前，我在地面練習的情況。當然，我不可能練習完了就回去……」

「在我從11公尺的高塔跳下時，若是沒有一直在旁戒護的防衛省與自衛隊主官們，沒有各位的支援，我無論是工作還是下降都無法完成。真的一直以來都非常感謝大家！這次還是第一次接著在我之後有兩名隊員跳下……我抱持著身為『第一跳』的重責大任往下跳了。今年也讓我們一起守護所有隊員與他們的家屬吧！」

TBS報導，小泉在塔上高喊：「我一直在觀察自衛隊員的訓練，對我來說，本來想說『這點程度根本不算什麼』，但其實蠻不容易的。今年日本被捲入相當嚴峻的情勢，我們是不是該帶著守護每位自衛隊員及其家屬的決心，一起加油呢？」接著便從高塔上一躍而下。

小泉跳傘廣獲好評 日本網友怎麼說？

截至13日下午3時，這篇貼文獲得了2.9萬個讚，底下多數網友都對小泉表達肯定之意，「大臣您也參加了不熟悉的跳傘訓練，真了不起！另外，您平時守護我們國民的安全，對此只有感謝」、「真的感謝自衛隊的大家，大臣也辛苦了。可以感受到您和隊員一同站在一起的感覺」、「用自己的雙眼來確認戰技演習，您真的很出色。希望其他政治人物起碼能做到這個程度」。

也有網友幽默留言，「這個男人終於找到自己的天職了」、「他覺醒了真有趣」。

