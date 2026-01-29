有片／小米店員示範防摔手機秒破功 網見螢幕脆裂嘲諷：年度最真實測

網上瘋傳小米手機翻車影片，畫面可見店員實測手機耐摔度，沒想到拋摔到地上後，螢幕卻直接碎裂。（翻攝bilibili）

小米門市店員想秀防摔卻意外演變成公關災難，這段10秒的翻車影片近期成為網路笑點。原本該是展現產品堅韌的表演，卻因螢幕碎裂而尷尬收場。這不僅擊碎了手機螢幕，也震碎了品牌精心包裝的「硬派防護」神話。

綜合中國媒體報導，中國海南某小米門市店員原本想向顧客證明產品耐摔，自信滿滿地將螢幕朝下往地上一丟，結果喀嚓一聲螢幕應聲裂開，這場大型翻車現場讓氣氛瞬間凝固，也引發網友對廠商是否過度吹牛的熱烈討論。

這一幕戲劇性的畫面在社群平台迅速發酵瘋傳，網友紛紛吐槽這是年度最真實的產品實測，更有評論毒舌表示：「這宣傳不到位啊」「演示翻車或許只是冰山一角」「這麼嬌貴的手機」。

這款手機陸續出現大量負評？受災狀況為何？

網路上隨後出現大量負評，用戶們紛紛曬出受損照片，有人抱怨小米14Ultra即使裝上防護殼，從不到1公尺高滑落螢幕照樣碎裂，還有人吐槽15Pro從50公分桌邊掉到水泥地，這種極低的高度跌落也造成主機板受損。當初官方大張旗鼓宣稱龍晶玻璃耐摔度提升10倍，還拿「SGS五星抗摔認證」加持，如今面對一連串慘烈的真實災情，昔日的「硬核防護」神話瞬間破滅。

專家分析指出，廠商宣傳的2公尺跌落無憂，通常是在精密計算的角度下達成，但現實環境充滿變數。雖然金屬中框與緩震設計能吸收衝擊，但面對尖銳物體時螢幕依舊脆弱。這場風波提醒了大家，防摔並非絕對保證，廠商不應過度神話技術，以免讓消費者產生錯誤的安全感，誤以為拿到了不壞金身。

