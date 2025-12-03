有片／小貓「越獄」飛機上逛大街！空服員抱著走 14萬網友融化：幫他加薪

空服員抱著小貓，在機艙內徘迴，吸引旅客目光。（翻攝jaytom531 IG）

美國感恩節連假向來是全年度最繁忙的出行時段，但一名「毛茸茸旅客」卻在擁擠的航班上為旅客帶來歡笑。在美國西南航空（Southwest Airlines）的一架國內航班上，一隻原本安置在提籠內的小貓不知何故成功脫逃，悠哉在機艙內徘迴，後來牠被空服員抱著，療癒畫面在網路上瘋傳。

根據《紐約郵報》報導，當機組人員準備進行起飛前安全示範時，一名空服員抱著小貓，直接把牠變成「臨時示範道具」。根據旅客拍攝影片，小貓雖然眼神略帶迷茫，但非常溫順，只見空服員邊輕拍牠邊微笑走過走道，試圖尋找飼主，機艙內的旅客們都拿起手機，拍下這個可愛瞬間。

影片在IG曝光後，吸引近14萬人按讚，有貓奴留言：「牠是在檢查托盤桌是否收好吧？」也有人打趣說：「這隻貓的表現比現在很多乘客都乖」還有人大嘆：「為什麼這種事從來不在我搭的班機發生？」「終於有個會抱貓的空服員了」「幫空服員加薪」。

在空服員抱著小貓來回幾趟後，飼主終於發現自己的毛小孩，確認身分後，小貓再度被安全送回提籠，展開接下來的假期旅程。

根據西南航空規定，旅客可支付單程125美元（約新台幣4千元），將年齡至少8週、且能放入符合規格提籠的貓咪帶上國內航班。大多時候，貓咪搭機過程一切順利，但偶爾也會出現小插曲，例如去年12月，一名女子聲稱因愛貓在降落時被驚嚇，在提籠內失禁，最後被趕下飛機。事件引發爭議後，航空公司提供她200美元（約新台幣6,255元）的旅遊券，也協助她改訂其他航班。

