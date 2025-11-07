有片／小貨車疑側門沒關緊「雞蛋滑落掉滿地」！ 北車馬路外遭「蛋洗」畫面曝

北車馬路外遭蛋洗畫面曝。（警方提供）

台北市中正區忠孝西路、台北車站附近今（６）日發生「蛋洗」意外，一名男子開小貨車欲去送貨，疑似沒注意到側邊車門沒關好，使好幾箱雞蛋從車門滑出去掉在路上，相關的畫面也曝光。

針對此事，中正一分局說，台北市中正區於今日11時09分許，發生一起自小貨車所載雞蛋掉落事故，陳姓駕駛自小貨車由南陽街南向北右轉忠孝西路一段時，其左側門未緊閉導致車上雞蛋掉落忠孝西路上，這次雞蛋掉落事故占用忠孝西路往東2個車道，所幸無人車受損傷。

中正第一分局呼籲，貨車駕駛人務必在出車前檢查貨物是否捆綁牢固、車門有無緊閉，避免掉落、滲漏或飛散，以維護行車安全。

