有片／川普向抗議民眾比中指 白宮護主：很適當

美國總統川普參觀福特汽車工廠時遇工人叫囂抗議，有影片拍到他比出中指回嗆。路透社



美國總統川普再度向外嶄露他的「真性情」！他週二（1/13）參觀福特汽車工廠時，直接向對他嗆聲的一名工人比出中指並開口大罵「fxxk you」!

美國娛樂媒體「TMZ」取得一段長約30秒的影片，畫面內容為川普週二參觀位於底特律的福特汽車工廠時，現場有工人對著川普大喊「戀童癖保護者」（pedophile protector）。

川普先是用手指多次指向這名喊話工人，但他顯然吞不下這口氣，先是回罵「fxxk you」，然後又朝著工人比出中指手勢。

畫面曝光後，白宮並未多做辯解，反而是稱讚川普反應適當。白宮聯絡室主任張振熙（Steven Chueng）透過電郵回應路透社表示：「一名激進瘋子在極度憤怒狀況下瘋狂地咆哮、飆髒話，而總統則是做出適當且明確的回應。」

福特汽車執行董事長比爾福特（Bill Ford）事後向媒體表示，他對發生此事感到不幸，還說覺得很丟臉。福特說：「這大概是1小時參觀行程中的6秒事件，參觀過程相當好。我認為他(川普)本來覺得很愉快，而我們也是。」

目前尚不清楚這名福特員工對川普不滿的原因。但不少MAGA（讓美國再次偉大）支持者抨擊川普政府未兌現選舉承諾，上台後立刻全面公布富豪淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性仲介未成年少女的調查檔案。

艾普斯坦原是紐約金融家，在1980、90年代期間與紐約上流人士來往密切，並和當時還未踏入政界的川普私交甚篤。據說兩人在2004年因爭奪一處土地交易案而翻臉。

艾普斯坦於2006年被控猥褻一名14歲少女。他隨後與檢方達成認罪協議，被判入獄近13個月。這位富豪於2019年再度被捕，遭控仲介未成年少女從事性服務。而艾普斯坦被關進曼哈頓監獄後一個月就被人發現在獄中身亡。

美國極右派MAGA圈裡流傳陰謀論，認為艾普斯坦專為「深層政府」權貴性剝削未成年少女，並懷疑艾普斯坦在獄中身亡並非自盡，而是被人「滅口」。

川普去年大選競選期間承諾MAGA支持者，重返白宮後將公布所有艾普斯坦的調查檔案。然而司法部長邦迪去年7月突然表示，檔案裡沒有任何可疑之處或外界不知曉的黑幕，因此決定不公布檔案。這項決定立刻讓MAGA圈炸鍋，懷疑川普為了權貴好友而「蓋牌」。

美國聯邦參眾兩院去年11月中無異議通過法案，要求司法部必須在30天內公布所有檔案。司法部迄今僅公布兩批文件，被外界質疑還在掩蓋真相。川普則是自始至終聲稱自己早與艾普斯坦不相往來，還要支持者別再抓住此案件不放。

