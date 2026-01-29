【有片】川普喊降溫後又開砲市長「玩火」 一文看懂明州槍擊疑點與執法亂局

37歲的普雷蒂（中）1月13日在美國明尼阿波利斯與聯邦移民官員發生衝突。（美聯社）



美國明尼蘇達州接連發生2起聯邦人員槍殺公民事件，引發全美關注。儘管官方暗示其中一名死者曾揮槍抵抗，但多家媒體卻發現與現場影片不符，並顯示死者是遭壓制奪槍後才被擊斃。而美國總統川普對此局勢的立場反覆無常，前腳剛與州長達成「降溫」共識，後腳又公開抨擊市長在「玩火」；在白宮信號矛盾之下，前線執法行動也呈現忽鬆忽緊的混亂狀態。

美國總統川普政府移民政策強力執法，引來各地許多民眾抗議。移民暨海關執法局（Immigration and Customs Enforcement,ICE）探員羅斯（Jonathan Ross）1月7日在明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）南區一條積雪街道上開槍擊斃一名37歲的駕車女子古德（Renee Good）；緊接著，在1月24日，37歲護理師普雷蒂（Alex Pretti）在明尼阿波利斯市拍攝邊境巡邏隊（BP）人員時，遭其遭人員壓制在地，隨後被開數槍身亡。

廣告 廣告

官方控死者曾揮槍與影片不符

國土安全部（DHS）表示，普雷蒂攜帶一把9mm半自動手槍，並指控普雷蒂「激烈抵抗」繳械，直到執法人員「防禦性開槍」。

華爾街郵報檢視路人拍攝的畫面，普雷蒂當時站在街道上用手機進行拍攝，之後一名邊境巡邏隊人員推擠了普雷蒂，並被噴撒非致命的化學噴霧。隨後，雙方發生扭打，普雷蒂被多人壓制在地，此時，一名執法人員拔槍指向普雷蒂。同一時間，華爾街日報核實的另一段影片顯示，普雷蒂被壓倒在地時，執法人員似乎在普雷蒂身上發現一把槍。不到一秒鐘後，其中一名執法人員朝普雷蒂開槍。槍擊事件發生約一分鐘後，一名執法人員對普雷蒂進行急救，一邊打喊，「槍在哪裡？」

華盛頓日報則發現，當普雷蒂被壓制在地時，一名執法人員似乎奪走了普雷蒂腰間的槍，另一名執法人員見狀便拔槍指著普雷蒂。

全國廣播公司（NBC）報導，根據國土安全部初步報告顯示，在普雷蒂這起案件中，現場場2名聯邦人員開槍。在2名聯邦人員開火前幾秒，一名美國邊境巡邏隊人員曾多次大喊「他有槍」，但報告並未說明普雷蒂是否伸手去拿槍。

國土安全部長諾姆（Kristi Noem）在槍擊案後則暗示，死者曾揮舞武器，但目擊者拍攝的影片顯示，普雷蒂在被噴灑化學刺激物並遭壓制在地前，手中僅握著手機在拍攝聯邦人員；而且是在警員奪走普雷蒂的槍後，才發生槍擊事件。美國官員表示，兩位涉案官員已在24日停職。

川普說法反覆無常

川普25日接受華爾街日報電話專訪時，兩度被問及朝普雷蒂開槍的執法人員做得對不對，川普都沒直接回答；但被進一步追問後表示，「我們正在調查，正在全面檢討，之後會做出決定。」川普也同意，日後願意將移民執法人員撤出明尼阿波利斯地區，「我們會在某個時刻離開…他們（執法人員）做得非常出色。」但他並未透露何時撤出人員。

川普在社群媒體上表示，他在26日和明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）進行了一次「非常好的通話」，並補充，他和華茲「實際上，似乎處在相似的頻率上」。川普27日接受福斯新聞（Fox News）採訪時表示，「我們打算讓局勢稍微降溫（de-escalate）。」

但路透社報導，川普28日卻又抨擊明尼阿波利斯市長佛雷（Jacob Frey），稱其拒絕與聯邦當局合作鏟除疑似非法移民，是「非常嚴重的違法行為」。川普在社群媒體上表示，「能不能請他（佛雷）核心圈子裡的人跟他解釋一下，這樣的說法是非常嚴重的違法行為，他這是在玩火！」

執法行動忽鬆忽緊

在白宮釋出這些相互矛盾的訊號之際，明尼阿波利斯的緊張情勢依然高漲。美國司法部長邦迪（Pam Bondi）在社群媒體上表示，聯邦探員28日在明尼蘇達逮捕了16人，指控他們涉嫌攻擊、抵抗或妨礙聯邦執法。她寫道，「沒有什麼能阻止我們繼續逮捕並執法。」

不過，根據路透社取得的內部指引，明尼蘇達州的ICE官員在28日接到指示，要他們在執行川普的移民政策時，要避免與「煽動者」（agitators）溝通或接觸，並警告採取對立、挑釁的姿態「除了讓情勢升溫之外，毫無任何作用」。該指示也要求ICE官員僅針對有刑事指控或定罪的移民；這與先前的作法不同，過去的策略會在街頭隨機盤查民眾、詢問其移民身分。

但觀察人士與行動人士告訴路透社，ICE的行動在27日似乎稍微放緩，到了28日又全面恢復，只是變得比之前更有針對性而已。觀察人員表示，有人28日看見ICE探員出現在城市多個地區，他們以3輛車為一隊，總共6到8人的規模駛向民宅和商店，接著敲門並四處查看，似乎在尋找特定的人，如果沒找到那個人，探員就會離開。反之過去幾週，探員可能會開始走向人群，要求出示合法的身份證明文件。

更多上報報導

路透曝川普擬軍事打擊伊朗促政權更迭 以阿官員憂引更大動蕩

Google封殺中國公司Ipidea住宅代理網 遏阻國家級駭客濫用

路透揭DeepSeek高效內幕！ 輝達親授「神速訓練」秘訣 最終淪解放軍利器