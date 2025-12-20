有片／川普施壓馬杜洛升級 委內瑞拉近海再扣油輪畫面曝

2025年12月10日，美國司法部長邦迪在社群媒體發布影片顯示，美軍從直升機上空降登船，在委內瑞拉附近海域強行扣押一艘大型油輪。路透社



在美國總統川普宣布對所有進出委內瑞拉的受制裁油輪「封鎖」後不到數天時間，美國國土安全部長諾姆週六（12/20）證實，美國已在委內瑞拉近海的國際水域再度扣押一艘油輪。

諾姆（Kristi Noem）在社群媒體發聲明指出，被美國海岸巡防隊扣押的油輪，最終將停靠委內瑞拉，並強調「美國將持續打擊該地區用於資助毒梟恐怖活動的受制裁石油非法運輸。」

委內瑞拉政府隨後發聲明，譴責美國「嚴重的國際海盜行為」，並表示將向聯合國安理會、其他多邊組織和各國政府報告上述行動。

英國海事風險管理公司Vanguard指出，該船隻疑似懸掛巴拿馬國旗的「世紀號」（Centuries），於加勒比海島國巴貝多（Barbados）以東海域遭到攔截。

美國財政部前首席調查員帕納（Jeremy Paner）向路透社表示，該船隻並未受到美國制裁，此舉顯示川普（Donald Trump）對委內瑞拉施壓的力度進一步升級，也與其封鎖受制裁油輪的聲明相違背。

川普10日宣布，美國已在委內瑞拉近海扣押一艘受制裁的油輪後，他在16日進一步宣稱，已下令「對所有進出委內瑞拉的受制裁油輪實施全面封鎖」。

路透社引述委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）內部文件顯示，影子船隊（shadow fleet）油輪「世紀號」,以假名Crag在委國裝載約180萬桶委內瑞拉梅雷重油（Merey heavy crude），其目的地為中國。

根據TankerTrackers.com的數據顯示，截至本週，有70多艘屬於「影子船隊」的油輪在委內瑞拉水域現蹤，其中約有38艘受到美國財政部的制裁。其中至少15艘載有原油及燃料。

川普對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）持續施壓，除在該地區增派軍力，更對該國附近太平洋及加勒比海海域的船隻發動超過20次軍事打擊，造成至少百人死亡。

川普更宣稱，美國對南美國家的陸地戰行動即將展開。

