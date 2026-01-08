有片／川普演說「嗯嗯啊啊」呻吟不斷！ 即時翻譯「原音重現」嘆：第一次遇到這種

川普在演說時用誇張方式模仿跨性別舉重選手。（翻攝X@BBCArdalan）

美國總統川普（Donald Trump）近日向眾議院共和黨人發表演說時，誇張模仿起跨性別舉重選手，還不斷發出「嗯嗯啊啊」聲來表達自己觀點。負責即時翻譯的《BBC》波斯語記者不得不硬著頭皮照翻，連呻吟聲都原音重現，在網路上引起討論。

川普6日在演說中嘲諷跨性別舉重選手，藉此抨擊民主黨在跨性別議題上的立場。他一邊說，一邊發出各種聲響，增加戲劇張力。超過1小時的演說全程由《BBC Persian TV》進行即時翻譯轉播，負責翻譯的是記者西亞瓦什阿爾達蘭（Siavash Ardalan）。

演說中，川普還自爆第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）對他的模仿秀和舞蹈深感不悅，他說：「我太太討厭我這樣做，她說這樣很不像總統。」川普轉述妻子意見，隨後又說：「但我還是當上總統了！」他還透露，梅蘭妮亞曾問他「你能想像羅斯福跳舞嗎？」讓全場哄堂大笑。

阿爾達蘭事後在社群平台X分享片段，發文：「從沒做過一場政治演說的即時翻譯，還得翻譯講者夾雜各種聲音……直到今天。」他接受《People》訪問時坦言，這是職業生涯第一次遇到總統在正式演說中，大量使用咕噥、呻吟等聲音，「但老實說，還蠻有趣的，因為我平常翻譯的政治演說都非常嚴肅。」

BBC記者硬著頭皮照翻？ 對翻譯工作深有感觸？

阿爾達蘭表示，他之所以決定翻譯這場演說，原本是期待川普會談到伊朗反政府抗議，或美軍日前逮捕委內瑞拉總統馬杜洛等國際議題，這些都與《BBC》波斯語觀眾高度相關，他說：「結果那些都沒出現，幾乎全是美國內政，當然，還有那些怪異的聲響。」

不過，阿爾達蘭強調，他對即時翻譯這份工作始終抱持強烈的責任感，「翻譯不只是把話說出來，還要呈現一個人的詞彙深度、情緒和語調。」他表示，自己從小布希時代就開始翻譯美國總統演說，這次的經驗雖然前所未見，也讓他更確定，即時翻譯是一份非常講究專業的工作。

