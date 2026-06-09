【有片】川普現身NBA總冠軍賽第三戰被狂噓 不以為意「那是歡呼聲」

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美國總統川普6月8日現身紐約麥迪遜廣場花園，觀看NBA總冠軍賽第三戰，在攝影機拍攝時比出招牌的右手握拳手勢。美聯社



美國總統川普8日前往紐約麥迪遜廣場花園，觀看美國職業籃球聯賽（NBA）總冠軍賽第三戰。雖然他是歷來第一位出席NBA總冠軍賽的現任美國總統，但場內球迷似乎不太歡迎，發出巨大噓聲。

美聯社報導，當美國歌手威爾森（Avery Wilson）演唱國歌時，觀眾高喊「U-S-A！U-S-A！」不過大螢幕切換到川普敬禮的畫面時，現場的呼聲立刻變成噓聲。

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接著當美國國旗出現在螢幕上時，噓聲便停止了。

川普對此不以為意，他在賽後登上空軍一號返回華府前對記者表示：「我認為這大多是歡呼聲。聲音很大，而且非常熱情。」

川普是應尼克隊老闆杜蘭（James Dolan）邀請前往看球，同行者有川普的孫女凱伊（Kai Trump）、長期擔任川普顧問的艾普斯汀（Boris Epshteyn） 、環保署長澤爾丁（Lee Zeldin） 、運輸部長達菲（Sean Duffy） 及內政部長柏根（Doug Burgum），一行人在杜蘭的包廂觀賽。

川普在第一節坐在杜蘭旁邊，並在第二節花了一部分時間與NBA主席席佛（Adam Silver）以及共和黨籍紐約州擬參選人布雷克曼（Bruce Blakeman）交談。

應尼克隊老闆杜蘭（右）邀請，美國總統川普6月8日現身紐約麥迪遜廣場花園，觀看NBA總冠軍賽第三戰。美聯社

川普的陸戰隊一號直升機從他位於紐澤西州的家中起飛，在開賽前大約一小時降落在華爾街附近，隨後他的車隊穿過曼哈頓前往球場，路邊一些民眾對車隊做出不雅手勢。在球場外，有一群人舉著寫有「川普必須滾蛋」的標語。

在川普抵達前的8日下午，紐約市警局和特勤局在麥迪遜廣場花園週邊拉起龐大警戒線。球迷在開賽前四個多小時就排隊進入球場，比起平常的籃球賽前奏，這番景象更像是時報廣場的跨年夜。

觀眾被要求提供門票或通行證才能通過各個檢查哨，且要通過運輸安全管理局的磁力儀。特勤局幹員和警察駐守在每個角落且人數眾多。通勤者、造訪曼哈頓的遊客和球迷在試圖繞過安檢時，不少人露出困惑神情。

美國總統川普的車隊6月8日抵達紐約麥迪遜廣場花園。美聯社

尼克隊球迷威爾登（Greg Weldon）從他在佛羅里達州的家中趕來觀看比賽後表示，目前面臨的主要不便是一直缺乏資訊。

「我們問了那麼多警察、特勤局、拿著機槍的人，該做什麼、我們應該往哪裡走。沒有人知道。」

尼克總教練布朗（Mike Brown）和馬刺總教練強生（Mitch Johnson）都淡化因為川普而受到封路和加強安檢影響的任何說法。強生說：「有很多事情正在發生，我寧願參與其中，也不願置身事外。」

隨著安檢升級，球場外的一場戶外觀賽派對被取消，持票者不得攜帶包包進入球場。在這段季後賽期間，球迷們曾聚集在球場附近觀看比賽，期間尼克隊取得13連勝，自1999年以來首次晉級總冠軍賽，距離他們自1973年以來的首座NBA冠軍還差兩場勝利。

尼克隊的連勝紀錄在8日被打破，馬刺隊以115比111獲勝。第四戰將於10日晚間在花園球場舉行。

紐約市警局局長提許（Jessica Tisch）8日在記者會表示：「我們期待為第四戰帶回戶外觀賽派對，但我認為紐約人已經習慣了總統來到這座城市，他們明白這通常意味著區域封鎖，這就是你今晚在花園球場會看到的景象。」

川普去年9月7日出席同樣於紐約舉行的美網男單決賽，冗長的安檢隊伍導致至少數千球迷錯過艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）對決辛納（Jannik Sinner）的開局。儘管美國網球協會將比賽開始時間延後半小時，許多球迷仍然無法進入，因為增加的措施意味著他們不僅在抵達國家網球中心時要接受檢查，而且在進入艾許球場的階梯前還要再次接受檢查，許多觀眾相當惱火。

川普自參選總統到就任以來，多次遭遇暗殺未遂，聯邦官員一直在檢討川普的維安工作。2024年7月，他在賓州巴特勒的造勢大會遭子彈擦過右耳，同年9月有男子持步槍潛入川普正在打球的佛州高爾夫球場。今年4月25日，一名加州男子試圖闖入華府的白宮記者晚宴，在宴會廳殘被制伏。

尼克隊中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）7日被問到對川普出席的看法時說：「我想很酷吧。無論誰在這裡，誰不在這裡，我們仍然可以上場打球。」

由於天文數字般的票價，尼克隊球迷本就已經很難進入麥迪遜廣場花園。一張門票的基入場價格比紐約平均每月房租還高，飆升到5000美元（約15.7萬元台幣）以上，最好的座位更達數萬美元之譜。

無法入場的球迷擠爆全紐約的酒吧、街道和觀賽派對，尤其是花園球場附近的觀賽派對，在整個季後賽期間已成為一項重大活動。但因川普出席，該活動8日被移到數個街區外、位於警戒線之外的布萊恩特公園。

身為紐約人的尼克後衛阿瓦拉多（Jose Alvarado）說：「我們隨機應變。我們是紐約人，我們會找到觀看比賽的方法，這就是我們正在做的事情。」

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