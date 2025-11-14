有片／巴黎恐攻10週年、法國舉國追思 倖存者「無法完全痊癒、只能用不同方式活下去」

法國當局11月13日舉辦巴黎恐攻10週年追思活動，艾菲爾鐵塔打上法國國旗的紅白藍三色燈光。美聯社



法國13日舉辦巴黎恐攻10週年追思活動，聖母院響起鐘聲，艾菲爾鐵塔打上法國國旗的紅白藍三色燈光。民眾帶著鮮花與蠟燭，悼念當時死於恐攻的受害者。

2015年11月13日，恐怖組織「伊斯蘭國」（Islamic State）成員在巴黎北郊聖但尼的體育場附近發動攻擊，同夥隨即在巴黎市中心的咖啡館、餐廳及巴塔克蘭劇院行動，以槍擊、自殺炸彈等方式恐攻，過程中劇院觀眾一度遭挾持為人質。

時任法國總統歐蘭德宣布全國進入緊急狀態，在法國警方突擊下，擊斃7名恐怖分子。巴黎恐攻造成130人喪生，300多人受傷，案件震驚全球，被稱作「法國版911」。

美聯社報導，追思活動13日在巴黎舉行，參與者默哀數分鐘，主辦單位用超過9分鐘的時間，逐一朗讀132名罹難者姓名。其中2人原在恐攻中倖存，但因心理創傷而尋短。

巴黎聖母院（Notre Dame Cathedral）與其他教堂的鐘聲響起以示悼念，艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）則以藍、白、紅三色亮燈致敬。

紀念活動的最高潮是巴黎市政廳對面的「11月13日紀念花園」落成，園內以矗立的花崗岩塊象徵攻擊地點。

法國當局11月13日舉辦巴黎恐攻10週年追思活動，位於巴黎市政廳對面的「11月13日紀念花園」同日啟用，建築投影罹難者照片。美聯社

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與第一夫人碧姬（Brigitte Macron）以及巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo），13日走訪所有攻擊現場，與倖存者和罹難者家屬交談、獻花，並為逝者與數百名傷者默哀。

馬克宏在社群發文說：「十年了。傷痛仍在。法國與逝者、傷者、家屬及所愛之人同在，銘記歷史。」

他讚揚警員及其他拯救生命的人們，也肯定巴黎的韌性，他說：「恐怖分子面對的是比他們勇敢得多的人們。巴黎挺住了。」

在共和國廣場（Place de la République），巴黎人如同2015年一般再度聚集，點起燭光、放上花朵與手寫紙條，彼此陪伴尋求慰藉。

巴黎居民阿布克拉特（Patrick Abukrat）說：「這是一道沒有癒合的傷口。過去10年我們一直說有『前』與『後』，但『後』究竟是什麼？威脅依然存在。」

與2015年相同，反抗與悲傷並存。當時巴黎人刻意展現維持自由生活的意志，鼓起勇氣再度走進咖啡館，與家人上街散步、繼續如常生活。

案發時就在巴塔克蘭劇院演出的加州搖滾樂團「玩命鷹族」（Eagles of Death Metal），13日重返巴黎，主唱休斯（Jesse Hughes）率領合唱團演唱《你永遠不會獨行》（You’ll Never Walk Alone），他唱道：「邁步向前，心懷希望。」

法國當局11月13日舉辦巴黎恐攻10週年追思活動，一名男子在巴塔克蘭劇院外揮舞法國國旗。美聯社

巴黎恐攻第一位遇害者的女兒迪亞斯（Sophie Dias）努力忍住淚水，描述她內心「永遠無法癒合的空洞」。她的父親曼努埃爾（Manuel）當時在法蘭西體育場（Stade de France）觀看法國對德國的足球賽，一名恐怖分子於場外引爆自殺炸彈，造成曼努埃爾喪生。

迪亞斯在父親遇難的體育場門口致詞時說，父親的缺席「每個清晨與夜晚都讓我感到沉重」。

她說：「我父親熱愛生命。他相信自由，相信與家人一起共享珍貴時刻的單純喜悅，他將共和國的價值灌輸在我們心中。那正是仇恨想摧毀的，但那也是我們今日所承載的力量。儘管痛、儘管缺席、儘管這個空洞如此巨大，我們仍然屹立著。」

當時有3名炸彈客試圖進入體育場但未成功，警衛圖拉巴里（Salim Toorabally）拒絕其中一人入場，爆炸發生後，他也協助照顧一名傷者。

圖拉巴里接受美聯社訪問時，描述當時那名傷者的慘狀：「他的腿上插著像螺栓一樣的金屬碎片。滿腿是血。我沒有戴手套，手裡全是肉塊。」他至今仍與那名男子保持聯繫。

巴黎恐攻重塑法國的政治和情感展望，促成政府擁有更廣泛的反恐權力，以及多年來法國社會關於安全和自由的不歇辯論。

2021至2022年的審判，對唯一倖存恐攻成員、主謀之一的阿布岱斯蘭（Salah Abdeslam）判處終身監禁，另有19人遭定罪。

法國當局表示，自2015年以來，恐怖威脅已大幅轉變，如今反恐警察與檢察官愈來愈聚焦於本土年輕激進分子，包括透過網路、常在孤立情況下被極端化的青少年。

當局表示，今年已破獲6起涉嫌伊斯蘭極端主義的攻擊陰謀，涉案者年齡介於17至22歲。今年已有3起疑似伊斯蘭極端主義的攻擊事件，共造成2人死亡、數人受傷。

這場恐攻令法國政府重新檢討安全政策，也讓法國民眾更加團結並注重安全。許多巴黎人以恐攻「前」與「後」為分水嶺談論人生，有些人在進入擁擠場所時仍會確認出口位置。

然而，已發生的悲劇無法倒帶。從巴塔克蘭劇院逃出的迪諾沃（Arthur Dénouveaux），現擔任受害者協會「為巴黎而活」（Life for Paris）主席，他說：「人永遠無法完全痊癒，只能學著用不同方式活下去。」

