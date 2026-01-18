有片／幫老大爭特權？瓜地馬拉3監獄暴動 黑幫挾46人質對峙軍警

2026年1月17日，瓜地馬拉3處監獄發生暴動，囚犯們將大部分獄警劫為人質，與監獄外的軍警對峙。路透社



中美洲國家瓜地馬拉發生監獄暴動事件，3座監獄的囚犯劫持至少46名人質，其中多為獄警。當局週六（1/17）派出安全部隊以全力奪回監獄控制權，並指責此次事件是幫派成員為爭取更多特權所為。

路透社報導，瓜地馬拉內政部長維列達（Marco Antonio Villeda）在記者會上表示，截至當天下午，尚未傳出有人質死傷。一名監獄官員稱，人質多為獄警，其中包括一名心理學家。

維列達指出，3座監獄的暴動是由囚犯協調發動，指稱此為黑幫組織「18街」（Barrio 18）所策劃，是因為幫派頭子正在尋求轉移至另一處設施，以得到更好的條件和特殊待遇。

維列達強調：「我絕不會與任何恐怖組織交易。我不會屈服於勒索，更不會以恢復特權作為換取他們停止行動的條件。」

報導指出，在瓜地馬拉南部埃斯昆特拉（Escuintla）的「雷諾瓦西翁1號」（Renovacion 1）最高安全等級監獄，警察和軍人在其周圍形成包圍圈，救護車和消防車在一旁待命以備不時之需。

囚犯們身著囚服或背心短褲，用衣物自製的面罩遮住臉龐，並攀附在監獄巡邏塔上俯瞰下方。

一名蒙面囚犯隔著鐵絲網表示，監獄無法保障他們安全，要求轉移收容地點，並指著獄方表示：「他們連自身安全都無法保證，又怎能保障我們的安全？」

2026年1月17日，瓜地馬拉3處監獄發生暴動，囚犯們將大部分獄警劫為人質，與監獄外的軍警對峙。路透社

雖然瓜地馬拉過去曾發生過涉及獄警的人質事件，但本次埃斯昆特拉暴動的人質數量明顯多於過往事件。

