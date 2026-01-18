有片／幫老大爭特權？瓜地馬拉3監獄暴動 黑幫挾46人質對峙軍警
中美洲國家瓜地馬拉發生監獄暴動事件，3座監獄的囚犯劫持至少46名人質，其中多為獄警。當局週六（1/17）派出安全部隊以全力奪回監獄控制權，並指責此次事件是幫派成員為爭取更多特權所為。
路透社報導，瓜地馬拉內政部長維列達（Marco Antonio Villeda）在記者會上表示，截至當天下午，尚未傳出有人質死傷。一名監獄官員稱，人質多為獄警，其中包括一名心理學家。
維列達指出，3座監獄的暴動是由囚犯協調發動，指稱此為黑幫組織「18街」（Barrio 18）所策劃，是因為幫派頭子正在尋求轉移至另一處設施，以得到更好的條件和特殊待遇。
維列達強調：「我絕不會與任何恐怖組織交易。我不會屈服於勒索，更不會以恢復特權作為換取他們停止行動的條件。」
❗️⚠️🇬🇹 - Guatemalan Prison Riots: Inmates Take At Least 46 Hostages
Inmates rioted at three prisons in Guatemala, taking at least 46 hostages—mostly guards and one psychologist.
Interior Minister Marco Antonio Villeda confirmed no deaths or injuries among the hostages.… pic.twitter.com/7dt4gZZZ9k
— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) January 18, 2026
報導指出，在瓜地馬拉南部埃斯昆特拉（Escuintla）的「雷諾瓦西翁1號」（Renovacion 1）最高安全等級監獄，警察和軍人在其周圍形成包圍圈，救護車和消防車在一旁待命以備不時之需。
囚犯們身著囚服或背心短褲，用衣物自製的面罩遮住臉龐，並攀附在監獄巡邏塔上俯瞰下方。
一名蒙面囚犯隔著鐵絲網表示，監獄無法保障他們安全，要求轉移收容地點，並指著獄方表示：「他們連自身安全都無法保證，又怎能保障我們的安全？」
雖然瓜地馬拉過去曾發生過涉及獄警的人質事件，但本次埃斯昆特拉暴動的人質數量明顯多於過往事件。
