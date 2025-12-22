有片／張文最後一餐曝光！超商掏千元鈔買豆漿 呆坐窗邊座位「若有所思」

張文犯案前去超商購買豆漿，還坐在窗邊座位若有所思。（翻攝畫面）

27歲男張文犯下隨機殺人案，震驚社會，檢警調查發現他早已計畫許久，犯案過程數度變裝試圖混淆警方辦案。如今其最後一餐也曝光，張文19日下午3時許曾在超商購入豆漿，還坐在座位區若有所思10分鐘，最後鑄下大錯。

張文犯案前在幹嘛？為何一直變裝？

回顧整起案情，張文早在2024年4月起就陸續購入煙霧彈、汽油桶、瓦斯罐、甲醇、防毒面罩等，密謀其殺人計畫超過1年半，19日下午3時48分他陸續於中山區林森北路、長安東路3處縱火，下午4時53分回到中正區公園路租屋處縱火，隨後離開租屋處，前往台北車站。

張文騎Youbike換穿黑色短袖。（翻攝畫面）

後續張文穿著連身雨衣現身北捷M8入口，開始丟擲煙霧彈後大開殺戒，警方指出犯案過他頻繁交換交通工具，包含機車、Youbike、步行，更多次變裝混入人群，意圖混淆查案。

張文犯案前後多次變裝。（翻攝畫面）

掏千元大鈔 豆漿成最後一餐

事實上，張文犯下首起縱火案前20分鐘，曾到超商購買某豆漿，只見他從零錢包掏出千元大鈔，並翻找零錢，等到付完錢後，他坐在超商的內用區靠窗座位，雙手托腮似乎在思考些什麼，直到約10分鐘後才離開，最後犯下這起震驚社會的隨機攻擊案。

