【有片】強化空中威脅感知能力 卡達向法國採購「地面大師」防空雷達

卡達向法國達利思集團採購GM200 MM/A防空雷達，其高度機動性以及強大偵測能力，有助於提升該國對空中威脅感知。（取自達利思集團網站）



自從俄烏戰爭爆發以來，歐洲地區以至於全球各國都開始重新檢視防禦能力，並加速各領域戰力現代化的推動，其中又以空防體系的建構最為急迫，波灣國家卡達則在近日與法國軍工大廠達利思簽署合約，採購該集團研製的「地面大師 200多功能合一」以及「地面大師 400」等兩款防空雷達，有助提升該國對於週邊動態的監控，進一步強化其面對威脅的能力與反映。

卡達採購達利思旗下多款防空雷達 強化空防感測能力

廣告 廣告

軍事新聞網站The Defense Post報導，達利思（Thales）集團於28日透過聲明，證實已獲得卡達訂單，採購該公司旗下包括短程「地面大師 200多功能合一」（Ground Master 200 Multi-Mission All-in-one, GM200 MM/A)），以及「地面大師400」（GM 400α）兩款雷達系統，除了設備本體之外，合約內還包括了後勤保修，以及操作與維護人員培訓的計畫。

達利思集團表示協助卡達建立操作前述設備能力的作業，將會持續至2036年；報導指出，GM200 MM/A系統，主要用於偵測並且追蹤半徑350公里範圍內的小型威脅，其組成單元包括天線桅杆、發電機以及指管艙，能夠整合於1口20英尺（約6公尺）的標準貨櫃之內，並且在15分鐘內完成作戰部署。

另外，GM400α則能夠在複雜環境之下，針對慢速以及快速等各種機動目標進行定位，偵測半徑達到510公里，並可裝入標準貨櫃進行運輸，前述系統都使用了達利思集團所獨有的安全數位整合平台（Secure Degital Integration Platform）進行設計，能夠使裝備發揮最大能效，並且利用可靠且安全的網路連線，向指揮系統傳輸即時的偵測影像。

達利思集團研製的GM400α雷達，可在極低溫的惡劣環境下運作，且偵測半徑可達510公里。（取自達利斯集團網站）

目前GM200 MM/A系統在全球已獲20個國家採用，並有140套投入服役，GM400α則已售出117套，該系列雷達則在全球超過35國家售出279套，足見其可靠性以及能力獲得廣泛認可，卡達則在獲取該系統之後，將有效提升對於週邊區域空中以及水面威脅的感知能力。

更多上報報導

【有片】義大利接收首批SAMP/T NG新世代防空系統 多層空防體系成型

【有片】南韓黑鷹飛行表演隊「T-50B金鷹」降落沖繩 空自首度為韓加油

【有片】打擊遠達500公里 法採購「單向效果器」自殺無人機2027年起交付