有片／從路邊打到路中央！ 新北2男為搶停車格當街互毆「全掛彩戒護就醫」

新北今（5）日發生一起離譜的糾紛，據了解，是2名汽車駕駛因爭搶路邊停車格而發生糾紛，雙方一言不合大打出手，員警到場立即制止，2人均有擦挫傷、由員警陪同就醫，後續將依傷害罪現行犯帶回偵訊，移請新北地檢署偵辦。

蘆洲警方指出，警方獲報後到場將2人控制，經查為施男（41歲）駕駛A車、蔡男（34歲）駕駛B車，2人行經長榮路7號時，見路邊停車格車輛將駛出，均將車輛駛向該停車格（A車在前、B車在後），雙方僵持過程，B車不斷鳴按喇叭，隨後由A車停到該車格，B車將車輛行至前方暫停路邊，2車駕駛下車理論後大打出手。

員警到場立即制止，因雙方均有受傷，施男右手拳頭擦挫傷、左臉頰紅腫、蔡男則是頭部、臉部、頸部等多處擦挫傷，由員警戒護就醫，後續均依傷害罪現行犯帶回偵訊後移送地檢署偵辦。

