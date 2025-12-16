有片／從關島20分鐘內打到中國 美國第一款極音速飛彈「暗鷹」射程諸元曝光

美國國防部長赫格塞斯（左二）2025年12月12日巡視美國阿拉巴馬州的紅石兵工廠。翻攝The War Zone



美國在全球極音速（hypersonic，或譯高超音速）武器的實戰部署進度上，落後俄羅斯與中國。而備受期待的美軍第一款極音速武器「暗鷹」飛彈（Dark Eagle），其射程性能諸元在美國國防部長赫格塞斯最近的一次訪問活動中，公開亮相。這可能顯示美軍很快就會將其投入實戰部署。

軍事網站「戰區」（The War Zone）報導，赫格塞斯是在上週五（12日）巡視美國阿拉巴馬州的紅石兵工廠（Redstone Arsenal），為準備在當地建立的美軍太空指揮部舉行揭牌儀式。美軍軍官趁此機會向他簡報暗鷹的性能表現。這些性能資訊透過各媒體以及C-Span公共頻道公開披露。

美國國防部長赫格塞斯（中）12月12日在阿拉巴馬州的紅石兵工廠，揭開美國太空指揮部的招牌，太空指揮部總部將在此建造。美聯社

根據美軍的簡報，正式名稱為陸軍長程極音速武器（Long-Range Hypersonic Weapon，LRHW）的暗鷹飛彈，射程長達3500公里，這比美軍先前揭露的逾2775公里射程還要更長。簡報說，暗鷹可以部署在關島直接打擊中國大陸，或者從倫敦打擊莫斯科，或從卡達攻擊德黑蘭。

暗鷹能以音速的5倍（約時速6175公里）以上的極音速，在大氣層中以如此高的速度，進行不規則的空中機動，因此攔截難度極高，這也是極音速武器最重要的優勢特點。簡報的官員說，暗鷹從發射到擊中目標，僅需不到20分鐘。

以武器定位來說，暗鷹是「精準打擊」的較小威力飛彈，可能用來攻擊敵方雷達站、防空飛彈陣地等較為軟性的目標。簡報官員向赫格塞斯說，暗鷹的彈頭重量不到30磅（約13.6公斤）。這是極小的彈頭，甚至比像是AIM-120空對空飛彈這樣的對空武器還小。

但是簡報官員強調，這麼小的彈頭其實只是在最後把「拋射物」給噴發出來，能夠對他們當時所站的整個停車場範圍造成殺傷。這透露出暗鷹主要的殺傷能力將來自其本身質量與高速所帶來的動能，而非彈頭爆炸的化學能。以極高速度撞上目標的暗鷹，所噴灑出的殺傷碎片威力不小，不需要很大的彈頭。

暗鷹飛彈由卡車拖曳的車載發射器發射，每車有兩枚發射器。簡報官員向赫格塞斯說，目前暗鷹的產量是每個月1發，但目標是提高到每個月2發，以使全年可以生產24發。

美國陸軍的LRHW「暗鷹」極音速飛彈。維基百科

這款飛彈在過去屢屢出現研發不順的狀況，2023年與2024年的試射都有問題，不過今年8月終於完成了第一次的「端到端」成功試射。

美軍的目標是在2025年財政年度（2025年7月1日至2026年6月30日）開始部署暗鷹，目前第一支部隊已經在華盛頓州的路易斯堡基地設立，第二支部隊預期今年內抵達。這次美方公開發表了這麼多的暗鷹性能細節，很可能顯示暗鷹即將投入實戰部署，與原本的2025年度投入進度相符。

「戰區」指出，以暗鷹目前預計的產量以及威力來看，它是一種精準打擊的「銀彈」武器，並非大量用來轟炸的武器。但是，戰區的報導更指出，暗鷹的部署遠遠超出實戰意義，因為這將是美軍第一款部署的極音速武器，對於目前進度落後中俄的美國來說，有很大的象徵意義。

