【有片】德國軍工業發表「眼鏡蛇600」無人機 可搭載IRIS-T飛彈成為防空新利器



俄烏戰爭以及伊朗戰爭的爆發，促使原本就已被視為戰力發展重要一環的無人機，運用領域進一步擴大，德國軍工業大廠迪爾防衛則是與航太飛行器研發商北極星航太聯手，推出「眼鏡蛇600」無人機，以無人飛行平台搭載經過實戰檢驗的IRIS-T空對空飛彈，構成新式防空系統，由於具備強大機動性、且成本更低，未來可望成為彌補陸基防空系統不足的解決方案。

德國國防產業聯手 在柏林航展推出飛行防空平台「眼鏡蛇600」

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軍事新聞網站The Warzone報導，在10日揭幕的年度柏林航展（ILA Berlin）中，德國迪爾防衛（Diehl Defense）與德國航太新創北極星航太（Polaris Raumflugzeuge）聯手，推出了可搭載迪爾旗下IRIS-T短程空對空飛彈的「眼鏡蛇600」（Cobra 600）無人機，也被稱為「空基發射暨攻擊系統」（Airborne Launching and Attack System，AirLAS），被視為是新型態的空防解決方案。

報導指出，「眼鏡蛇600」的推出，目的是擔任「飛彈計程車」（missile taxi）的角色，透過無人機搭載飛彈，並且在地面防空指揮系統的控制下，進行攔截空中威脅的任務，該平台採用迪爾防衛公司旗下的IRIS-T飛彈，以及北極星航太旗下的無人機，因此所有元素與技術都是現有，且經過實戰考驗的可靠方案。

德國迪爾防衛公司旗下IRIS-T空對空飛彈，可由無人機搭載攔截空中威脅。（取自迪爾防衛公司網站）

具有高度任務彈性 機動能力可補陸基防空系統不足

「眼鏡蛇600」飛行平台使用了可伸縮的起落架，因此能夠重複使用，且能夠在包括高速公路等較短距離的跑道環境之中操作，且與載人戰機升空，進行飛彈攔截相比，任務成本可獲大幅度縮減，因此可望成為補足陸基防空系統缺陷的新利器。

報導指出，整合IRIS-T飛彈之後，「眼鏡蛇600」整體最大攔截半徑為402公里，相較之下，迪爾防衛之前所推出的IRIS-T SLM防空系統射程為40.2公里，IRIS-T SLS系統的射程則是12.8公里，攔截範圍出現了大幅提升，不過這樣的數據都是理論上的能力，在實際戰場上，無人機的飛行速度以及靈活度都不如長程飛彈，因此除非距離攔截目標不遠，或者是已透過雷達鎖定目標預先進行部署，否則反應時間非常受限，且無人機能夠搭載的飛彈，與具備反彈道能力的長程地對空飛彈相比，動能擊殺能力也較為有限。

北極星航太公布的「眼鏡蛇600」平台模型。（取自北極星航太網站）

可與航空器或水面艦整合 進一步擴大運用範圍

不過「眼鏡蛇600」的優勢就在能夠持續滯空，使特定區域能夠獲得防空能力的覆蓋，大幅提升了短程攔截的能力；除了可以與包括IRIS-T SLM以及IRIS-T SLS等陸基防空系統搭配之外，「眼鏡蛇600」也能夠由其他航空器或是水面艦搭載操作，進一步拓展應用的場域。

在此之前，俄軍事實上已經利用伊朗製「見證者」（Shahed）無人機，搭載較為老舊的R-60空對空飛彈執行攔截空中威脅的任務，受限於該款無人機的體積以及能力，其應對威脅的能力極為有限。

報導表示，在俄烏戰爭與伊朗戰爭中，防空能力已被視為關鍵戰力之一，因此面對各類新式飛彈與無人機威脅，「眼鏡蛇600」的出現不僅提供了新的解決方案，也凸顯出各國軍方在面臨新形態的挑戰之下，對於各類創新能力需求急劇增加的趨勢。

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