有片／德黑蘭政權兩天內殺害1.2萬抗議群眾 伊朗海外媒體估計

伊朗群眾1月8日晚間在德黑蘭街頭聚集進行反政府示威。路透社



總部位於英國倫敦的伊朗國際電視台（Iran International）週二（13日）報導，根據他們所能從伊朗內部消息人士、影片紀錄而取得的資訊，德黑蘭的神權政府在上週四與週五的大規模實彈鎮壓中，兩天內殺害了1萬2000名伊朗民眾。這是伊朗近代史上最慘重的大屠殺。

從1月12日開始在網路流傳、據稱為遭鎮壓死亡的伊朗示威者遺體，堆滿了停屍間。翻攝X

該報導指出，由於伊朗從上週四（8日）就全面斷網，伊朗內部的新聞媒體、刊物也完全停擺，只剩下政府暴力機構進駐的官媒尚能運作，對於上週發生在德黑蘭以及伊朗各城市街頭的血腥鎮壓，很難獲得確切的數字。但是，從上週末開始湧入網路的各種影片、照片與消息，以及伊朗國際電視台所能掌握的消息來源，真實的受害者數據已經可以大致推斷。

其中，一則影片表示是在上週五（9日）晚間拍攝，可清楚聽到自動武器或者機槍的掃射聲。

報導說，過去兩天來伊朗國際電視台編輯部進行多番的查證，並且審閱了來自這些伊朗內部渠道的消息：一名接近伊朗最高安全委員會的消息人士，兩名來自伊朗總統府的消息人士，多名來自馬什哈德（Mashhad）、克曼沙赫（Kermanshah）與伊斯法罕（Isfahan）這三座城市的伊朗革命衛隊內部人士。還有目擊者與罹難者家屬的證詞、實地報告、醫療中心相關數據，以及各城市醫生與護士提供的信息。

基於這些訊息，伊朗國際電視台估計，這場伊朗近代以來最慘重的大屠殺主要是在上週四（8日）與週五（9日）兩夜的示威抗議中進行，有至少1萬2000人被殺。

報導說這是完全蓄意的屠殺，由伊朗最高領袖哈米尼親自下令，獲得伊朗行政、司法與立法三個部門首腦一致通過，由伊朗革命衛隊（IRGC）與其旗下的巴斯基民兵（Basij）執行。這些並非在街頭衝突中偶然爆發的實彈鎮壓，而是由伊朗最高安全委員會下令使用實彈射擊，預先計畫的、系統性執行的街頭射殺。

其中，很大一部分死者都是30歲以下的年輕人。

與其他關於伊朗的各種消息一樣，伊朗國際電視台的報導也無法完全查證。該電視台承諾將陸續釋出他們查證時所用道的各種資料與證據。

不過，在8日、9日晚間集中執行的屠殺，以及伊朗停屍間、驗屍所遺體滿到馬路上的影像，還有伊朗民眾透過星鏈在網路發出的「安全部隊架設機槍掃射」的訊息，都和伊朗國際電視台報導的狀況吻合。

《時代雜誌》先前報導，也有專家依照德黑蘭醫院所採證到的遺體數字，在進行估算後，也得出至少約有6000多人被殺的數字。

