【有片】打擊距離達500公里 法採購「單向效果器」自殺無人機2027年開始交付



近年來科技的快速發展，正在改變人類戰爭的型態，俄烏戰爭的爆發更凸顯無人載具在突破對手防線、進行滲透攻擊上的關鍵作用，法國則在近期，首度向軍工巨擘「歐洲飛彈集團」採購長程自殺無人機「單向效果器」，其有效打擊距離可達500公里，預計在2027年中開始交付作業，強化法軍在衝突中，癱瘓敵方防空系統的能力。

軍事新聞網站The Defense Post報導，名為「單向效果器」（One-Way Effctor）的攻擊無人機，2025年6月甫於巴黎航展（Paris Air Show）上亮相，由「歐洲飛彈集團」（MBDA）與航太公司「Aviation Design」聯手研發，目的在推出一款可在包括大量製造、性能與成本以及高強度作戰需求等要素之間取得平衡的作戰平台。

從正式發表到取得合約不到1年 凸顯先進技術正改變武器研發進展

MBDA表示，這款無人機從發表到首度試飛，以至於獲得法國國防部訂單的發展時間不到1年，除了凸顯出現代戰爭日新月異的快速轉變，使各國隨之必須加速因應的節奏，展現出在法國武獲單位「國防採購局」（Direction générale de l'armement, DGA）所提出的「國防無人機協定」（Defence Drone Pact）架構之下，使政府與業界之間得以用更加靈活的方式進行合作，同時也顯示在科技與製造技術不斷進化之下，武器研發節奏也已出現革命性的變化。

根據MBDA說法，「單向效果器」無人機初期產量約在每年100架左右，產能則可隨訂單與需求狀況進行調整，最高可達到單月1000架以上的水準；法國陸軍參謀長席爾上將（Gen. Pierre Schill）則在2025年元月時，表示「未來深度打擊的能力可能由多種大量攻擊手段所組成，其中包括了廉價且構造簡單的飽和攻擊能力，以及精準且極具破壞力的高階穿透力」，「單向效果器」的出現，使法軍獲得以飽和攻擊癱瘓敵方防空體系的關鍵能力。

「單向效果器」從正式推出到取得訂單僅有約半年時間，凸顯武器研發角度隨著科技發展正持續加速。（取自MBDA集團FB）

借鑑俄烏戰爭經驗 「單向效果器」具有癱瘓敵方防空系統能力

報導指出，由MBDA以及Aviation Design聯手研發的「單向效果器」無人機，借鑒了俄烏戰爭之中，俄國使用伊朗研製的「見證者」（Shahed）系列無人機，對烏軍所持有、由西方國家提供的各式先進防空系統進行飽和攻擊，從而削弱其防禦能力的手段。

該型無人機翼展約3.3公尺，機身長度約3公尺，可搭載重量約40公斤（88磅）的彈頭，最大飛行速度可達每小時400公里，攻擊半徑則超過500公里，其定位介於高成本的巡弋飛彈（cruise missile），以及低成本的滯空彈藥（loitering munition）之間，研發目的在觸發防空系統，從而暴露其部署情形，使其他長程武器可進行後續攻擊。

