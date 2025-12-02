有片／扯！國道上演「真人版瑪利歐賽車」 兩車互砸水球、紙團惹眾怒

兩輛車子在國道上蛇行追逐，車上乘客還丟水球攻擊對方車身。（翻攝臉書社團「爆料公社」）

在國道五號南下路段，日前上演了一幕令人瞠目結舌的「公路大亂鬥」。一輛白色BMW與銀色轎車，不僅在車陣中左搖右擺變換車道，車上的乘客更是把上半身伸出窗外，互相拋擲水球和衛生紙團。後方車輛的行車記錄器將水花四濺、紙團漫天的畫面全程拍下，這場現實版的「瑪利歐賽車」影片在網上曝光後引發熱議，警方嚴正指出這種危險舉動已經觸法，最高可開罰新台幣6千元。

國道上演水球大戰，互扔雜物險象環生

這場「水球突擊」的鬧劇發生在國五宜蘭往羅東約43公里處，當時銀色轎車後座的一名女子率先發難，將身體探出車窗外，奮力朝白車砸水球，水球擊中車體後瞬間炸開，兩台車在公路上演飛車追逐，女子趁勢又迅速補上第二發水球，精準命中車門。

白車的副駕駛座乘客也不甘示弱，立刻丟擲一團疑似衛生紙回敬對方，他投擲的動作流暢熟練，紙團不偏不倚地黏在銀車的駕駛座前方擋風玻璃上，報復成功後更得意比出「KO手勢」炫耀。

警方介入追查，違規駕駛遭重罰

國道公路警察局第九大隊針對此事表示，無論是行車中把身體伸出車外，還是互相丟擲物品，皆已違反《道路交通管理處罰條例》相關規定，可開罰3000至6000元。由於影片中缺乏明確的日期時間，警方目前正透過ETC與CCTV畫面追查涉案車輛，以便釐清這場鬧劇的始末與相關責任歸屬。

網友譏「真人版瑪利歐」，痛批惡作劇太危險

荒唐的公路砸水球畫面被不少網友調侃根本是「跑跑卡丁車」搬到現實世界，也有人認為簡直是名副其實的「國道瑪利歐」。不過，也有為數不少的網友強烈批評這樣的惡搞行為實在太過危險，「如果後方車輛閃避不及，是要一起出事？」「水球不是問題，在國道這樣搞才是問題」「朋友也不能這樣玩吧，會害死人」「朋友間惡作劇也要挑對地方啦」。

