有片／把捷運當公車？酒醉男「手竟伸出閘門」喊不知道違法 慘吞萬元罰單
北捷芝山站昨（22）日一名酒醉男，疑似因為不勝酒力，竟然把手掛在月台閘門外，讓司機緊急煞車並通報站務人員，警方到場後，該名男子情緒相當激動，不斷喊「我現在就想回家」「鳴笛我沒聽到阿」「我不知道這是違法阿」，相關的畫面也曝光。
士林分局蘭雅派出所於昨日21時許接獲通報，轄內芝山捷運站內發生旅客危險行為，嚴重影響列車行車安全。員警到場後了解，現場是違序人陳姓男子（57年次）酒後搭乘捷運，於月台將手臂伸出閘門外，致列車進站時，列車長發現異狀並依規定鳴笛警告，不過陳男還是沒配合，迫使列車緊急煞車，已明顯危害行車與乘客安全。
現場捷運站方依法認定其違反《大眾捷運法》第50條之1第1項第2款規定，當場裁處新台幣1萬元罰鍰，陳男因飲酒情緒激動且不滿裁罰而大聲咆哮，警方即時戒護、強勢約制，防止事態擴大，並持續安撫陳男，待其情緒平穩後協助其安全離站。
士林分局強調，對於任何危害大眾運輸安全之行為，均將採取即時、強勢且依法究辦之作為，絕不寬貸，並呼籲民眾切勿酒後搭乘捷運或從事危險、違序行為，以免因一時失序影響公共安全，警方將持續加強巡守與取締，確保市民乘車安全無虞。
★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。
