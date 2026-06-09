【有片】抓到一頭了！日本宇都宮市出動麻醉槍 民宅院子成功捕獲熊

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日本栃木縣宇都宮市連日接獲多起熊目擊報案，一名動物員職員6月9日抵達熊躲藏的住宅建築附近，手持麻醉槍準備捕熊。路透社



日本日本栃木縣宇都宮市連日接獲多起熊目擊報案，嚇壞當地民眾，學校連兩天停課。在警方及動物園通力合作下，9日在市區一戶民宅院子以麻醉槍捕獲一頭熊。

日本栃木縣宇都宮市連日接獲多起熊目擊報案，多名警察6月9日抵達熊躲藏的住宅建築附近，準備捕熊。美聯社

日本栃木縣宇都宮市連日接獲多起熊目擊報案，一名動物員職員6月9日抵達熊躲藏的住宅建築附近，準備麻醉針。路透社

日本放送協會（NHK）報導，宇都宮自6日開始就有多起目擊熊出沒的通報，據稱是身長超過一公尺的成熊，市政府和獵友會一同出動，在市區搜索。

當地時間9日下午近2點時，有人在市區一戶民宅院子發現熊，人員立刻趕到現場，在2點半多時陸續發射3發麻醉槍，成功讓熊倒下，約3點45分宣布捕獲。

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「下野新聞」報導，栃木縣宇都宮東署表示，9日下午約1點26分，接獲宇都宮市平松本町住宅區的熊目擊情報。中午後到下午1點半間通報激增，收到數十件報案。同日上午6點左右，也收到宇都宮大學峰校區西南方約700公尺看到熊的情報。

捕獲這頭黑熊的地點，距離JR宇都宮站約2公里，是住宅密集的區域。

此外，9日凌晨約4點20分，宇都宮市一間修車廠的監視器拍到熊從馬路走向店家的畫面，熊走近店門嗅聞後很快就掉頭離開。

宇都宮市政府擔心不只一頭黑熊在市區出沒，因此將持續搜索。市府也表示，市內所有中小學10日將繼續停課，至於11日是否復課，到時再視情況決定。

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