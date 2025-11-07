有片／抓錯人！台北女子與查緝對象「相似」遭攔查 警道歉澄清：過程態度平和

台北女子與查緝對象「相似」遭攔查。（警方提供）

抓錯人了！台北市一名女子昨（6）日因為樣貌和查緝對象相似所以被攔查，並且要求女子開飛航模式，藉此保存證據，事後警方發現是不同人隨即解釋並道歉，不過當事人也將此事經過自錄影片發在IG限動上，對此，警方今天也發出聲明回應了。

松山分局說明，三民派出所員警於昨日17時許執行查緝刑案勤務時，在復興北路一帶發現一部可疑車輛，車內女子樣貌與查緝對象特徵相似，遂依法上前攔查，並暫時將女子手機開啟飛航模式，避免對外聯繫，以保全證據，過程無查看手機內容情事。

經員警查證確認後，發現該女子與查緝對象無涉，遂立即予以致歉放行，執法過程態度平和，未施予強制力，尚符合規定及比例原則。

本次執勤員警是因時值接近下班尖峰時間，路上人車眾多，而發生誤認攔查無辜對象情事，造成該女子困擾，本分局深表歉意，將加強教育員警執法須兼顧查緝效率與民眾權益，及執行臨檢辨識及查證程序教育訓練，確保執勤過程更為謹慎周延，避免類似情事再次發生。

