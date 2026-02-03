有片／拳擊手「假髮被一拳打飛」 索性扯下送觀眾！全場笑瘋...親曝變光頭原因
美國重量級拳擊比賽出現意外搞笑場景！重量拳擊手米勒（Jarrell Miller）在紐約麥迪遜花園廣場比賽時，頭上的假髮竟被對手伊貝（Kingsley Ibeh）一拳打飛，觀眾全場笑翻。令人驚訝的是，失去假髮後的米勒反而發揮更好，最終順利贏得比賽。
拳擊假髮被打飛？ 搞笑反應逗笑全場
比賽進行到第2回合時，米勒對伊貝發動連續重拳攻勢，過程中他的假髮逐漸鬆動。在第3回合開始前，米勒乾脆將假髮扯下拋向觀眾席，現場觀眾立即爆笑、氣氛高漲。整個過程被攝影機捕捉下來，影片迅速在網路瘋傳。
米勒為何戴假髮上場？
賽後米勒幽默表示，自己原本因在媽媽家洗頭，誤將除毛膏當作洗髮精，結果頭髮全掉光，只好戴假髮上場。他笑說：「假髮被打飛真的太搞笑了，我就像個喜劇演員。」對此，網友紛紛留言調侃：「他沒頭髮感覺更強」「輸了頭髮贏了比賽」「他的對手其實是理髮師」。
這段米勒假髮被打飛的影片在社群平台引發熱烈討論，不少網友分享觀看心得，表示這不只是拳擊比賽，更像一場「喜劇秀」。影片也因此成為本週拳擊話題熱搜之一。
