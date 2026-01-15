有片／持刀男隨機挾持女路人「港警秒開2槍擊斃」畫面曝 網看傻：台灣開槍就準備賠錢

香港屯門昨晚發生持刀挾持事件，警方果斷開槍擊斃歹徒，現場影片曝光引發熱議。（翻攝自Threads）

香港屯門昨晚（15日）驚傳街頭槍擊事件！一名男子持刀在商場與街頭遊蕩，警方到場處理時，他突然逃竄並挾持女路人當人質，港警隨即果斷連開2槍將人擊倒。相關影片曝光後，不僅在香港引發震撼，也在台灣PTT掀起熱烈討論，網友直呼「反應太快了」。

闖商場搶刀？持刀男街頭遊蕩 民眾驚慌逃竄

根據《香港01》報導，事件發生在昨晚7時許，該名男子闖入屯門市廣場內的 DONKI 超市，竟直接從廚房搶走一把刀，隨後持刀在商場內外及街頭徘徊、揮舞。

廣告 廣告

警方接獲報案後趕赴現場，男子疑似察覺警方到來，企圖從街頭衝回商場，沿途民眾見狀嚇得四散奔逃，現場一度陷入混亂。

女路人成人質 港警瞬間開槍制伏

就在混亂之際，持刀男子突然拉扯一名女路人，導致對方重摔在地，並挾持她作為人質，與警方正面對峙，情勢瞬間升高至最危險等級。

警方當機立斷，當場連開2槍，男子胸口與肩膀中彈後痛苦倒地。警方第一時間將女子拖離險境，隨後上前將男子上銬制伏，整個過程不到幾秒鐘。

持刀男下場如何？ 港警果斷處置畫面曝光

持刀男子中彈後陷入昏迷，被救護車緊急送往屯門醫院搶救，但最終仍宣告不治。警方後續已封鎖現場進行調查，詳細案情仍待進一步釐清。

而整起事件的現場影片也隨即在網路上流傳，引發各界高度關注。

PTT炸鍋 台灣網友狂讚：反觀台灣

影片曝光後，在台灣PTT引發熱烈討論，不少網友對港警的反應速度與處置手段大加讚賞，也忍不住「反觀台灣」：「這才叫危急處置」「台灣3個小時還在拿警棍找人」「反觀張文」「反觀開槍寫報告呵呵」「台灣開槍就準備賠錢吧」「香港警察從英治到中治，下手從沒輕過」「脅持的第一秒就吃子彈了，好快」

更多鏡週刊報導

有片／張文恐攻5次變裝令人毛骨悚然！天氣晴朗「他卻穿連身雨衣」 拉行李箱穿梭人群畫面曝

「記得跟我爸媽說我很愛他們...」北捷恐攻釀3死 目擊者哽咽還原砍人現場：他拿長刀走來

小一天才男童「數學作業算到崩潰」 竟是排版鬧烏龍！網驚：他超前解題全算對