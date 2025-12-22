有片／接見萩生田光一「向高市早苗致謝」 賴清德：台日要珍惜這難得的情誼

賴清德接見萩生田光一「向高市早苗致謝」。（總統府提供）

總統賴清德今（22）日上午接見日本自民黨幹事長代行萩生田光一眾議員一行，感謝日本首相高市早苗上任以來，持續表達對台日友誼的支持，展現對台海和平穩定的重視。並盼未來台日攜手同心團結相挺，持續強化雙方合作交流，共同努力實現「自由開放的印度太平洋」願景。

向高市早苗致謝 賴清德：台日一定要珍惜這難得的情誼

賴清德在致詞時說，高市早苗上任以來，無論在美日領袖峰會、日本東協峰會、APEC年會以及各種公開場合，都不斷表達對台日友誼的支持，展現對台海和平穩定的重視，他要代表台灣人民表達感謝。

賴清德說，高市內閣上任後，持續獲得日本國民的高度支持，相信未來日本將對台海及印太區域和平穩定做出更大貢獻。期盼台灣和日本能在國家戰略、區域合作、經濟安全、高科技產業以及強化社會韌性等領域持續深化合作，共同努力實現「自由開放的印度太平洋」願景。

賴清德強調，台日一定要珍惜這難得的情誼，攜手同心團結相挺，持續強化雙方合作交流，才能共同面對未來的各項挑戰。所有民主國家團結合作，才能不被各個擊破，也才能捍衛珍視的自由民主價值，同時促進印太區域的和平、穩定與繁榮。

台灣解除對日本食品管制措施 萩生田光一：對福島災區有助益

眾議員萩生田光一提到，台灣對日本而言是共享普世價值，且具有緊密經濟關係與人民交流的重要夥伴和友人。日前在「亞太經濟合作經濟領袖會議」（APEC Economic Leaders' Meeting, AELM），高市早苗首相也與林信義領袖代表就兩國在經濟、防災等領域加強合作進行雙邊會談。此外，自民黨長期透過青年局與台灣進行交流，雙邊具有長久的情誼，期盼在台日堅實的友好基礎上，持續深化兩國合作與交流。

萩生田光一眾談到，今年11月台灣解除對日本食品所採取的管制措施，回歸正常管理，對福島災區重建與復興有相當助益，他要向促成此事的相關人士表達敬意與謝意，期盼台灣民眾未來有更多機會品嘗日本美味的食品。

萩生田光一指出，根據日本交流協會公布「台灣民眾對日本觀感民意調查」結果顯示，台灣人民最喜愛的國家是日本，而相對應的問卷調查也顯示，近8成日本人民對臺灣感到親近，他認為兩國人民深厚的情誼建基於COVID-19疫情時期及兩國發生天災地變時相互援助，以及人員交流頻繁。目前臺日關係被認為是史上最佳，期盼能持續深化。

