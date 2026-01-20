【有片】提升單兵未來作戰能力 英軍推「格雷伯恩計畫」汰除SA80步槍

英國國防部推動「格雷伯恩計畫」，準備汰換英國陸軍使用的SA80系列步槍；圖為英軍後備單位士兵，正使用SA80旗下最新構型L85A3步槍，進行實戰演訓的情形。（取自英國國防部網站）。





近年由於科技發展迅速，軍工產業隨之出現巨大變革，從而推升了戰場的複雜程度，為了提升單兵戰力，英國國國防部開始推動「格雷伯恩計畫」，除了逐步汰除英國陸軍現役制式SA80系列步槍，並且試圖透過與業界建立長期戰略夥伴關係的方式，進行步兵近戰武器系統的升級。

軍事新聞網站The Defense Post報導，英國國防部近期向軍工業者發出通知，藉此尋求可取代SA80步槍的新式步槍產商，合約期間將從2028年4月開始，持續至2045年3月，且將完全在英國境內製造，除了藉此強化英國軍工產業鏈、提升就業之外，期能進一步提升英國軍火出口潛力。

多款英國陸軍制式槍械將走入歷史

有鑑於此，目前英軍所使用的包括L22卡賓槍、L98訓練用步槍、L85A2通用步槍以及近期才開始服役的L85A3近戰步槍，都在汰除之列，新式槍枝的採購數量約在15萬至18萬支之間，英國國防部也期望能夠透過這項武獲計畫，與軍工產業建立長期戰略合作關係，使未來研製的武器系統更加符合實際作戰需要，提升整體戰力。

報導指出，雖然目前該計畫仍在早期階段，新式步槍架構或是彈藥規格都尚未頒布，但可確定的是，該款武器必須能夠穿透現役以及未來戰鬥人員所穿著的防彈衣。

英國陸軍現役SA80系列步槍，由於射程與穿透性不敷現代作戰使用，將被新式系統汰除。（取自英國國防部網站）

可能採用的彈藥系統

SA80系列步槍使用的是5.56X45公厘口徑彈藥，其射程以及對現代裝甲的穿透力都已明顯不足，不再被視為適合現代戰爭的規格，因此可能採用的彈藥系統，包括了美軍次世代班用武器計畫所使用，已在M7步槍以及M250步槍上使用的6.8X51公厘口徑通用彈藥，與英國皇家海軍陸戰隊現役L129A2狙擊步槍所使用的6.5公厘口徑「Creedmoor」彈藥等。

為了符合未來戰場需求，報導指出英國陸軍新款制式步槍必須能夠支援可快速安裝，且具有直覺式操作特性的輔助系統，包括光學瞄具、夜視設備與消音器等配件，並且須證明可在各種氣候與環境下，維持系統運作的高可靠性。

可能成為繼任者的槍械

報導指出，「格雷伯恩計畫」（Project Grayburn）目前仍處於概念階段，並於2026年展開評估，並且在2026年底或2027年初簽訂合約，以確保SA80步槍退役之前，新式步槍戰力可即時銜接。

目前也已有多家軍工廠，對爭取英國陸軍制式步槍標案表達興趣，其中包括，義大利軍械大廠貝瑞塔（Beretta），有意推出包括新式突擊步槍平台（NARP），以及旗下芬蘭子公司的SAKO M23步槍競逐；德國槍械大廠Heckler & Koch（HK）則推出了HK416以及HK433等突擊步槍參戰；已被美國收購的SIG Sauer則是推出涵蓋多款彈藥口徑的MCX系列步槍，爭搶這塊大餅。

