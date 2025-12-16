有片／搜救犬狂跑「跑步機」連速度都要求 網一看狂檢討：狗狗都比我自律

搜救犬狂跑「跑步機」連速度都要求。（翻攝自Threads）

社團法人台灣偵搜犬協會在2018年成立，過去其領犬員、搜救犬還參加過多項救援。有趣的是，台灣偵搜犬協會昨（15）日貼出一段米格魯「Wilson」在跑步機上運動的影片，讓不少網友驚呼，「狗狗都比我自律」。

社團法人台灣偵搜犬協會透過社群媒體Threads貼出一段影片，從畫面中可以看到，米格魯「Wilson」在跑步機上運動，其貼文也寫，「自律是一件很恐怖的事情，#自律#維持體能」。

該段影片也引來眾多網友觀看，不少民眾說，「感覺像是AI」，而台灣偵搜犬協會則在留言處回應，「真的不是AI，速度牠會要求，太慢會叫」。

廣告 廣告

許多網友則笑喊，「連狗都比我自律，說好要減肥，我需要汪汪陪跑員」「突然覺得躺在床上看這影片的我，好廢啊」「這影片要傳給說要運動卻裝死的朋友看，連狗都比你自律了」「坐在跑步機邊上划了半小時手機的我看到這篇覺得自己好糟糕喔」「對不起，我連狗都不如」。

更多鏡週刊報導

快訊／高虹安涉貪污二審獲判無罪 民眾黨喊「還她清白」：讓社會看見司法的公平性

為黎智英案「給駐港外媒一封信」 中國外交部駐港公署：請報導真實、法治的香港

亂不停！中國出動20軍機鑑擾台 9架次逾越中線侵擾我空域