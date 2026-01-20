【有片】敘利亞1500名ISIS囚犯越獄 庫德族不認政府指控縱放武裝份子



敘利亞內政部20日表示，大約有120名伊斯蘭國（ISIS）囚犯從北部城市夏達迪監獄逃脫。此前，以敘國政府軍與庫德族為首的「敘利亞民主力量」（SDF）發言人夏米稱，約有1,500名伊斯蘭國成員逃脫。

伊斯蘭國成員越獄 政府與庫德族互控

路透社報導，敘利亞內政部表示，在發生越獄事件後，敘利亞政府軍與內政部特種部隊已進入夏達迪（Shaddadi）。安全部隊在對夏達迪及周邊地區展開搜索與清剿行動後，已重新抓獲81名逃犯，並持續追捕其餘在逃人員。

敘利亞政府軍指控，這些伊斯蘭國武裝份子從敘利亞民主力量控制的監獄逃脫，是敘利亞民主力量將其釋放。敘利亞民主力量表示，夏達迪監獄關押數千名武裝分子，然而沒有透露有多少伊斯蘭國拘留者逃脫，並稱在政府軍的攻擊下，他們失去了對監獄的控制權。

敘利亞政府軍否認曾襲擊監獄，但表示其部隊將努力奪回監獄的控制權，並重新逮捕逃犯。

雙方交戰結束不久 一波未平一波又起

此前在與政府軍連日交戰後，敘利亞民主力量18日同意撤出前聖戰士大本營北部拉卡（Raqa/Raqqa）與東北部的代爾祖爾（Deir al-Zor）。這兩個以阿拉伯人為主的省份，多年來是他們控制的區域，同時也是敘利亞主要油田所在地。

敘利亞民主力量的撤離，標誌著自2024年由敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）領導的伊斯蘭主義武裝推翻前長期執政者阿塞德（Bashar al-Assad）以來，敘利亞控制版圖出現的最大變化。雙方針對夏拉政府要求敘利亞民主力量的部隊與大馬士革完全合併的問題，在進行數月談判陷入僵局，如今權力平衡向夏拉傾斜。

敘利亞民主力量指揮官阿布迪（Mazloum Abdi）18日證實，敘利亞民主力量已同意從拉卡與代爾祖爾撤軍。

政府要求全盤整併 不許庫德族再有部隊

敘利亞總統府公布的一份14點協議副本顯示，文件上同時有阿布迪的簽名與夏拉的簽名。協議要求敘利亞民主力量的部隊必須以「個人」身分併入政府軍，而非依照敘利亞民主力量主張的以部隊單位合併。

一位庫德族高級消息人士告訴路透社，阿布迪對這些條款並不滿意，要求更多時間與他的指揮官同僚討論此事，並重申了他關於敘利亞民主力量以單位而非個人形式整併的提議。

有報導指出，阿布迪與夏拉於19日的會晤進展不順。庫德高級政治家優素福（Fawza Yousef）告訴庫德廣播公司Rudaw，這次會面並不積極，大馬士革希望庫德人「放棄一切」。親大馬士革的敘利亞電視台報導，這次會議未能就該協議達成一致，並且阿布迪試圖修改協議條款。

敘利亞民主力量遭遇的最新挫折是，庫德族部隊本月初在北部城市阿勒坡（Aleppo）的多個地區交戰後，撤出了他們多年來一直控制的這些地區。根據最新協議，敘利亞民主力量將向政府投降，交出關押伊斯蘭國武裝分子的監獄、所有邊境口岸以及天然氣田。敘利亞民主力量長期以來一直抵制這些措施。

