有片／新北恐怖車禍！卡車、機車碰撞 女騎士遭輾過驚悚畫面曝光

新北卡車、機車碰撞，女騎士遭輾過。（翻攝畫面）

新北中和今（16）日發生一起驚悚車禍，一輛卡車與機車發生了碰撞，一名68歲女騎士當場遭輾過，警消獲報後立即趕到現場，並將她送醫救治，其相關的畫面也曝光。

中和分局說明，今天早上10時左右，36歲的蘇男駕駛大貨車，沿景平路外側車道往新店方向直行時，同向68歲的曾女騎乘普重機車疑似為閃避路邊黃線違停車輛往左切而追撞大貨車車尾。

新北卡車、機車碰撞，女騎士遭輾過。（翻攝畫面）

警方指出，蘇男沒有受傷，後車尾保險桿凹陷；但曾女右小腿受傷手術中，意識清醒無生命危險，已送往新店慈濟醫院急救，機車車殼多處擦傷。雙方酒測值均為0，無飲酒情事。

警方說明，該起事件黃線違規停車部分依違反《道路交通管理處罰條例》第56 條1項第4款舉發。交通分隊依程序完成現場圖繪製、事故攝影及交通事故卷宗建檔等作業。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

