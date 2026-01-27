【有片】新疆滑雪客拍雪豹遭咬傷滿臉是血 「靠太近」說法惹議

新疆可可托海滑雪度假區附近1月23日發生雪豹傷人事件。（影片截圖）



中國新疆可可托海國際滑雪度假區附近於23日發生一起雪豹傷人事件，一名滑雪遊客在返回飯店途中，行經道路旁的林帶時，被雪豹襲擊咬傷，報警後立即送往醫院救治，傷勢平穩。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，在新疆阿勒泰地區富蘊縣可可托海鎮的塔拉特村區域，一名滑雪遊客於23日晚上7點多返回飯店的路上，發現了世界上最難在野外見到的動物之一，雪豹。於是她下車試圖拍攝雪豹，結果被雪豹襲擊。現場民眾報警後，當事人被送往醫院救治，傷勢穩定。

網傳其它遊客曾多次警告她，但她還是靠近拍攝，最終距離雪豹僅約3公尺。據稱，當她試圖觸摸雪豹時，雪豹突然撲過來咬了她的臉。她的滑雪教練隨後介入，將雪豹趕走。

但中國官媒人民日報26日報導，一位自稱是目擊者並協助救援的網友稱，該受傷遊客並非如網傳的一樣想去摸雪豹，而是在路邊拍照，雪豹則從遠處跑過來襲擊。另一篇報導則指出，一名網友聲稱當事人朋友，並指他們3人只是在路邊10公尺左右的雪地裡拍照，並非網傳下車跟雪豹拍照，更沒有主動摸雪豹。

在社群媒體流傳的影片主要有3支。其中一支是，一隻雪豹蹲坐在一名遊客附近，圍觀群眾中有人呼叫，「有個人被咬了」、「報警」。另一段則是一名身穿紫色上衣、頭戴黑色頭盔的女遊客被多人從雪地裡攙扶起來，她用手摀住面部，衣襟上布滿血跡，當中還聽到有人問，「你們先確定一下雪豹走走了沒」，其他人回，「走了」。還有一段影片顯示，受傷女子頭部經過簡單包紮，多人陪他在路邊等待救援。

人民日報報導，事發地點並非在滑雪場，而是從可可托海鎮到滑雪場之間的位置寶石溝。當地在22日曾發聲明指出，可可可托海景區寶石溝在17日和21日曾拍到雪豹出沒的身影，而此處是前往可可托海國際滑雪度假區的必經之路，提醒遊客不要下車或靠近拍照等警示。

雪豹傷人極為罕見 工作人員：或與天候有關

CNN報導，雪豹原生於中亞與南亞地區，在中國屬於受保護物種，也是中國山區與高海拔生態系的重要象徵。根據世界自然基金會（WWF）的資料，全球現存的雪豹僅約4000到6500隻，其中有60%的棲息地位於中國境內。人民日報報導，雪豹數量在近年來逐漸增加，活動範圍也隨之增加。牠們通常棲息於海拔2000公尺到6000公尺的高山裸岩、草甸地帶。當地工作人員分析，可能是因為近期天候寒冷，雪豹無處覓食才下山找食物。

多個野生動物組織、野生動物專家以及中國官媒都指出，雪豹攻擊人類的案例極為罕見。2020年曾有一項研究，調查另一個雪豹棲息地蒙古的261名牧民，雖然當中不少人表示曾看過雪豹，或家畜曾遭雪豹攻擊，但沒有任何人回報曾發生雪豹攻擊人類的事件。

