（有片）新一代「紅鷹」投入飛訓行列 美空軍正式接收T-7A高教機

〔記者陳治程／綜合報導〕美國空軍教育訓練司令部(AETC)9日表示，旗下的第12飛行訓練聯隊已正式接收首架T-7A高級噴射教練機，並為其補辦交付儀式，該機到來也象徵服役逾60年的T-38高教機將逐步退場，以此建立現代化飛訓能量，加速新進飛官銜接第五代的F-22、F-35戰機，乃至研發中的第六代F-47戰機等先進儎台。

這場意義重大的交機儀式，發生在美國德州的聖安東尼奧－蘭道夫空軍基地(JBSA-Randolph AFB)，美空軍、教育訓練司令部及波音等相關單位，都有主官、專案經理出席見證；美空軍教育訓練司令部指揮官奎因中將(Lt. Gen. Clark J. Quinn)直言，T-7A噴射高教機的到來不僅僅象徵儎台升級，而是全單位橫跨數十年的跨代性進步。該機未來將隸屬第99飛行訓練中隊，訓練飛官銜接5、6代戰機。

美空軍教育訓練司令部表示，T-7A「紅鷹」是首採「全數位化工程設計」的高級噴射教練機，搭載現代化航電、開放式系統架構，能訓練新進飛官在先進儎台上的多工處理能力，以利後續銜接5、6代戰機的高階作戰需求。

美空軍是在2018年啟動該機的「T-X」計畫，原定2023年開始陸續交機，卻接連遭遇產線組裝品質不佳、供應鏈不穩，以及飛控軟體缺陷，「ACES 5」彈射座椅保護性等技術問題，導致全案到去(2025)年底才正式飛交美軍，並在上周舉行交付儀式，讓服役超過一甲子的T-38高教機開始逐步退場。

根據規劃，「紅鷹」機隊預計後(2027)年夏季達初始作戰能力(IOC)，屆時將逐步取代勞苦功高的T-38C型機，與繼續擔綱本科飛行訓練(UPT)的T-6初教機，成為美軍新進飛官的好夥伴。

