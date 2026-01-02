有片／日本皇室新年參賀有狀況！最前排男子突然脫光發怪聲 當場被捕

日皇德仁和皇后雅子1月2日在新年一般參賀中，現身宮殿陽台向群眾揮手致意。路透社



日本皇室2日舉行新年一般參賀，開放民眾進入皇居，在宮殿外與皇室成員互賀新年，但現場發生突發狀況。一名站在前排男子突然脫衣服全身裸露，已被警方依公然猥褻罪現行犯逮捕。

日本TBS電視台報導，皇室成員2日上午及下午共現身宮殿陽台五次，在第五回露臉時，站在最前排的一名男子突然發出奇怪的聲音，並且脫掉衣服。

該名男子還翻越前方柵欄，皇宮警察及警視廳的警官迅速趕到現場，拿一件毯子包住男子並逮捕。

廣告 廣告

事件發生時，日皇德仁剛發表完新年談話，上皇明仁夫婦及皇嗣秋篠宮一家正在陽台上，在宮殿前的現場引發一陣騷動。

宮內廳表示，此事未影響公眾的參賀活動。

搜查人員表示，犯嫌年約20多歲，事前就在社群平台預告要作案。警方正調查他的犯案動機。

社群上已有影片顯示，群眾中有怪異的男性叫囂聲，接著就見到多名警察從群眾最前方迅速通過。陽台上的愛子公主和佳子公主表情一度有異，但多數皇室成員仍維持鎮定，持續向群眾揮手。

去年的皇室新年參賀活動也發生狀況，一名男子在皇居洗手間塗鴉，民眾目擊後立刻報警，男子當場被捕。

更多太報報導

日本皇室2日舉行例行新年一般參賀 民眾見悠仁感嘆「他長大了啊」

膽敢偷拍小王子？！女模私拍川普么兒拜倫照 傳將被梅蘭妮亞逐出俱樂部

接班態勢明顯？金正恩首次帶女兒參謁錦繡山太陽宮