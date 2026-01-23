【有片】日本眾院正式解散下月8日議員選舉 自民黨力拼過半席次

日本眾議院23日解散，所有議員齊聲高喊「萬歲」。（美聯社）



日本眾議院23日在全體會議伊始由議長宣布解散。日本政府在臨時內閣會議上決議接下來的眾議員選舉行程為「1月27日公告、2月8日投開票」，此次選舉亦為自民黨與日本維新會共組執政聯盟以來的首次選戰。

眾議院正式解散 高市賭上首相大位

綜合產經新聞等日媒報導，23日，眾議院議長額賀福志郎在朗讀「解散詔書」後宣告「解散」的那一剎那，所有議員齊聲高呼「萬歲」。雖然議長的一聲令下對於議員們來說等同解職，但也意味著下次選戰的序幕已經拉開。日本首相高市早苗則面色凝重地觀望整個過程。

在眾議院解散後，自民黨幹事長鈴木俊一向NHK表示：「在諸多課題的當下，為了克服這些挑戰，政治穩定是不可或缺的。我們將透過選舉恢復日本的政治穩定」，並揭示執政黨的目標是獲得過半席次。

上回眾議院選舉為2024年10月27日。此次選舉共有465個眾議員席次，高市將勝負門檻設定為執政聯盟席次過半數（233席），並已表態將賭上首相職位來打這場選戰。

準備期間極度緊迫 選戰焦點可能為何？

日本上一次在國會例會一開始即宣布解散是在1966年佐藤榮作內閣時期，迄今已時隔60年。此次高市內閣從眾議院解散起到投開票日僅有16天時間，也創下二戰之後最短的選舉準備期間。預計圍繞此次選戰，日本將就政治獻金因應、外國人政策、婦女冠夫姓、眾議院解散的正當性等議題，展開激烈論戰。

在野黨立憲民主黨與公明黨也組成新黨派「中道改革聯合」，以「基層民眾優先」為口號，主張永久性將食品消費稅降為零。

日本防衛大臣小泉進次郎在內閣會議後的記者會評論「中道改革聯合」，他表示：「在極其嚴峻的安保環境下，由他們（中道）來執掌政權這件事，我認為這意味著混亂的開端。」

圍繞減稅財源問題，高市強調不會依賴用於彌補財政赤字的國債，引發市場質疑。除了選戰之外，執政聯盟也必須同步因應長期利率急速攀升的問題。

日本財務大臣片山皋月在內閣會議後的記者會上就解散一事表示：「這是針對高市政府迄今為止推動的經濟對策、物價對策等一系列政策接受民意檢驗。我們將秉持信念，為了日本的未來，全力投入這場重要的選舉」，至於降低消費稅的部份，她認為「不應該事先判斷結果。」

日本共產黨委員長田村智子表示：「我們要大力訴求，讓能改變自民黨政治的政黨得到支持。我們會以國民第一的立場，堅持捍衛民生、和平與人權。」

