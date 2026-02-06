有片／日本眾院選戰的溫馨光景 「小泉大臣，可以抱抱我的孩子嗎？」

日本防衛大臣小泉進次郎在競選行程中，抱著選民遞過來的一名熟睡嬰兒。翻攝小泉進次郎X帳號



日本將於後天8日舉行國會眾議院改選投票，各政黨及候選人進入最後衝刺階段。防衛大臣小泉進次郎在緊湊嚴肅的競選行程中，也不忘發文記錄輕鬆的片段，他提到，自從選戰開跑後，媽媽選民莫名流行起「大臣，可以請你抱抱我的孩子嗎」的風潮，請他抱嬰兒。從一開始跟 孩子假哭，小泉也「漸入佳境」，抱嬰兒愈來愈熟練，孩子們也不哭了。

眾院改選1月27日公告，選戰正式起跑，小泉也開始自己的眾議員連任競選行程，並為自民黨其他候選人站台。

選戰期間小泉最早一篇關於抱嬰兒的推文從1月29日開始。他在青森縣八戶市抱了一名選民的嬰兒，小朋友在他懷中相當乖巧。嬰兒母親說「孩子的爸是自衛官」，也讓小泉特別推文提及這一點。

同日小泉推了另一篇文，寫道：

「『小泉先生，抱抱我的孩子！』

嬰兒『嗚啊！』

很熟悉的場景。」

44歲的小泉也是兩個孩子的爸，他2019年與日法混血主播瀧川雅美結婚，隔年兒子出生，2023年11月迎來女兒，所以小泉雖然政務繁忙，但對於抱嬰兒這件事不致於太生疏。

在接下來的競選行程相關社群推文中，「抱嬰兒」似乎自成一個主題。通常嬰兒被陌生人抱都會哭，就算是被防衛大臣抱也不例外。小泉在本月1日赴山形及福島助選，當天的推文中寫道：

「『小泉先生，可以抱抱我的寶寶嗎？』

我：「當然可以，當然可以。」

寶寶：「真假？欸？」

接下來發生的事不出所料…

人們都說，哭鬧的寶寶才會長得好…」

同日的另外一個孩子也哭了，小泉在推文中自嘲：「所以，這就是福島發生的事情……但每個人看起來都很高興，真是太好了。」

不過隨著選戰逐漸接近尾聲，「小泉大臣抱小孩」也愈來愈紅，他的「手感」也愈來愈好。小泉2日在滋賀縣「選民服務」時抱了一個小男孩，高興地推文說「今天的...沒有哭耶（笑）」。

小泉笑說，請他抱抱孩子的選民愈來愈多，「好像大家都期待我抱小孩……如果孩子沒哭，他們就會失望（苦笑）。」

到了4日的行程，甚至有選民把睡著的嬰兒遞給他，小泉也笑說「出現了新發展」。

當然，嬰兒的天性就是會哭，小泉也明白這一點，笑說「現在，當寶寶哭了，周圍的人就高興了…」。

小泉5日抱到的嬰兒似乎令他大受鼓勵，因為小嬰兒不僅沒哭，還直勾勾地盯著他瞧。小泉還在推文提到「更令人驚訝的是，孩子的母親曾是自衛隊隊員，令我欣喜的是，她說：『我要重返自衛隊！』我們對此充滿期待。我們也會繼續支持她平衡育兒和工作」。

2020年小泉在菅義偉內閣時擔任環境大臣，妻子生下孩子後，他請了2週的育嬰假，曾遭政界大老批評。小泉表示，在少子化的趨勢下，更應該鼓勵男性請育嬰假，他願帶頭開創這個風氣，博得好評。

在此次眾院改選行程中，小泉在某個造勢場合向跟著父母來的小孩打招呼，「第一排的孩子們，謝謝啊。我覺得這真是太棒了。第二排的...幾個月大？3個月、5個月？謝謝啊。就這樣讓他們哭沒關係，我們家也差不多是這樣，已經習慣了」。

這段影片令小泉大獲日本網友好評，認為他對孩子自然展現的親和力，以及對育兒父母的理解與支持相當難得。

