【有片】日本豪雪釀19死青森積雪飆往年2.5倍 遊日須防範週末寒流

2月1日，受大雪影響，青森市弘前市高照神社的鳥居已有一半被雪埋沒。（取自X／@ryugu_tamahime）



日本近期降下創紀錄大雪，日本總務省消防廳指出，自1月20日起至2月2日上午8時30分為止，新潟與秋田等地已有19人死亡。日本西部沿海地區大雪特別嚴重，青森縣青森市積雪達183公分，是往年的2.5倍。

冬季以來大雪連連 自衛隊入青森救災

綜合NHK等日媒報導，受低氣壓影響，預計北海道西南部地區降雪將間歇性增強，並於2日入夜時分出現大雪。日本氣象台呼籲，民眾要特別注意大雪引發的交通癱瘓與雪崩風險。

1日的青森市由於出現創紀錄大雪，青森縣政府於1日晚間請求自衛隊前往救災。據悉，救援對象為居住在青森市的高齡獨居戶，將進行屋頂緊急除雪和資訊收集任務。另外，由於道路間的積雪來不及清除，因此該市所有公立國中小學都暫停上課。

北海道雪勢驚人 恐再有警報級大雪

北海道方面，截至2日早晨6時，各地的降雪量如下：札幌市23厘米，石狩市17厘米，喜茂別町16厘米。由於之後也將斷斷續續降下，預計形成大雪的緣故，預計截至3日早上6點的24小時內，石狩地方與後志地方的降雪量將達到40厘米，空知地區的降雪量將達到30厘米。

受低氣壓移動影響，在同一地區的雪雲會持續滯留，恐有引發警報級大雪的風險。日本氣象台呼籲，在日本海側南部石狩地方，由於大雪持續到2日晚間，可能造成交通中斷和雪崩，請注意防範。

受大雪影響，JR北海道2日減少服務班次，暫停或部分暫停連接札幌至新千歲機場的11班機場號列車（快速エアポート），並全天暫停函館線小樽至長萬部之間的上下行線路。

其他地區方面，西日本太平洋側地區可能會有陣雨與陣雪，大阪晚間預計會有短暫雨。關東雖然廣泛放晴，但千葉縣與茨城縣從晚間開始會有局部降雨。

週末將再度有強烈寒流南下。北海道可能在6日轉為惡劣天氣，7日至8日在日本海側的降雪範圍將再次擴大，部分地區雪勢也可能增強。關東等太平洋側則因空氣持續乾燥，請特別注意用火安全。

青森市天氣預報。（取自Weather News）

