有片／日本陸上自衛隊新年空降演習 服役的機器狗首度亮相

日本陸上自衛隊採用的機械狗「Vision 60」，1月11日在習志野駐屯地的新年演習中，首次與日本精銳的第一空降團士兵現身出動。路透社



日本陸上自衛隊週日（11日）舉行了例行的新年空降演習，這次不但有14個盟國參與，規模史上最大，日本防衛大臣小泉進次郎也親自體驗傘兵的高塔躍下演練。而另一個「嬌點」，是陸上自衛隊採購的機器狗第一次與部隊一同公開演訓。

在千葉縣習志野演習場的這場新年演習，由駐地的第一空降團（第1空挺団）擔綱進行。在隨著空降部隊從直升機降下登陸後，這些機械狗先是躺在地上，啟動後伸展四肢，翻身站起來，接著隨隊員一同前進執行偵蒐任務。

訓練結束後，這些機械狗跟著自衛隊員回到營地，行為就像是真的狗跟在主人身邊散步一樣。

日本採用的是美國「幽靈機器人公司」（Ghost Robotics）研發的機器狗「Vision 60」，正式名稱是「四足步行型無人地面載具」（Ｑ-UGV）。Vision 60的外型與先前知名機器人公司波士頓動力的機械狗相當類似，具有關節的四腳沒有爪子，但是跑起來、爬起山來毫無問題。

Vision 60是在2024年正式引進日本自衛隊，不過當時一開始是部署在航空自衛隊百里基地進行測試，擔任基地巡邏工作，與陸上自衛隊空降部隊一同出動這是第一次。

這款機械狗重量約50公斤，可以負荷10公斤的裝載物，能以最高時速11公里奔跑，續航3小時，有防水能力，在額外裝設組件後甚至還能「游泳」。陸自空降部隊利用了Vision 60豐富的傳感器、低矮的輪廓以及能夠跋山涉水的能力，與偵察部隊配合使用。

習志野演習場的新年空降演習是日本自衛隊的新年傳統，擔綱演練的第一空降團地位非常特殊，是日本自衛隊唯二的「攻性部隊」之一，現在被賦予在日本小島遭到像是解放軍等敵方勢力占領時，出動奪島的能力。自衛隊最精銳的特種部隊特殊作戰群的成員，一律都是第一空降團選拔的菁英，完全按照美國三角洲部隊的編制與訓練建立，使第一空降團的名聲相當響亮。

陸上自衛隊另一攻性部隊就是近年編成的水陸機動團，更是瞄準奪島演練，主要特長是兩棲登陸，類似海軍陸戰隊。若「台灣有事」，日方需要派遣精銳部隊擔當箭頭、緊急應變時，第一空降團與水陸機動團就是很可能優先出動的單位。目前，第一空降團與水陸機動團編制各約2000人，水陸機動團準備擴編到3000人。

