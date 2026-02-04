【有片】日本陸自罕公開CH-47JA直升機「出浴片」 網友被萌翻笑稱「真可愛」



全球各地近年大規模武裝衝突發生的頻率正在升高，使各國更加重視戰力現代化的推動，一般民眾對於武器裝備的關注也因此提升，日本陸上自衛隊2日則是透過社群平台，發表了一段CH-47JA「契努克」直升機進行清洗的影片，由於該類畫面較為罕見，使網友大呼「原來如此」，也有網友表示直升機正面看起來像是一張小狗的臉，認為畫面「真可愛」。

陸自公開CH-47JA機身清洗畫面 引起網友高度關注

日本新聞網站Carview報導，日本陸自高遊原基地，2日透過社群平台X發表了CH-47JA「契努克」直升機，進行機身清洗的10倍高速影片，對裝備的保養進行介紹。

報導指出，高遊原是位於九州熊本機場內的陸自基地，駐紮單位是陸自第一直升機團旗下運輸直升機群第109中隊，該單位操作機種為CH-47JA重型直升機，基地內有一座專門清洗機身的設備。

高遊原基地表示，之所以必須進行CH-47JA的清洗作業，是因為在任務期間飛越海面之後，為了避免機身遭到海水中的鹽分侵蝕，或是在火山附近執行任務後，避免火山灰影響機械運作，都必須使用淡水進行機身清洗作業，維護裝備的完善，以利後續任務的進行。

對此，許多日本網友紛紛在留言之中，表示自己是頭一次看到CH-47JA的清洗作業，覺得新奇因此高呼「原來是如此」、「又學到了新的知識」，也有網友向自衛隊員表達感謝，認為以高壓水柱噴射的清洗方式「像個大型洗碗機」，更有網友表示CH-47JA的正面看起來很像小狗的臉，認為這樣的畫面「很可愛」。

