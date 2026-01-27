【有片】日本54年來首度零熊貓 上野動物園曉曉和蕾蕾今返中國



深受日本人喜愛的東京上野動物園4歲大熊貓曉曉（公）與蕾蕾（母）27日搭車離開動物園，並歸還給中國。兩頭熊貓將從成田機場搭機離境，預計28日抵達中國四川省的相關設施。此次為日本自1972年國內首次沒有熊貓的情況。

道別熊貓依依不捨 中方暫無續借計畫

綜合產經新聞等日媒報導，受日本首相高市早苗的台灣有事論導致中日爭端升溫影響，目前中方似乎尚無新一波的熊貓租借計畫。愛好曉曉與蕾蕾的日本民眾紛紛湧向動物園與牠們告別。一位來自靜岡市的34歲女子抱著曉曉與蕾蕾的玩偶說道：「我想說謝謝、我還會再去看你們的。我現在有了一個目標，就是學中文後和朋友一起去中國。」

廣告 廣告

喜愛曉曉與蕾蕾的日本民眾27日前往上野動物園為這兩頭熊貓送行。（美聯社）

曉曉與蕾蕾將經由四川省的機場飛往中國保護大熊貓研究中心「雅安碧峰峽基地」，牠們的母親「真真」和姐姐「香香」也在該基地生活。曉曉與蕾蕾會在檢疫後決定最終棲息地。

上野動物園副園長金子美香子表示：「希望這兩頭熊貓能平安到達養育設施，習慣新環境，健康且有精神地過生活。」

熊貓象徵中日友誼 為何仍須送回中國？

曉曉和蕾蕾是2021年在上野動物園出生的大熊貓雙胞胎，牠們的父母是「力力」（公）和真真。由於牠們的父母是以繁殖為目的借出的，因此下一代的所有權屬於中國。去年6月，和歌山縣休閒設施「冒險世界」（アドベンチャーワールド）的4隻大熊貓已經返回中國，在上野動物園的熊貓歸還之後，日本國內已無熊貓。

中國初次向日本贈送熊貓是在1972年中日外交正常化之際，時任中國國務院總理周恩來向日本贈送了兩頭熊貓「康康」（公）和「蘭蘭」（母）。這兩頭熊貓也是日本向中華人民共和國建交並與中華民國斷交的回禮，同時掀起了日本的熊貓熱潮。

更多上報報導

施凱爾稱無須在美中之間「選邊站」 強調不會為發展經貿妥協國安

中國三大航空延長赴日退票期限至10月24日 中日紛爭恐長期化

【有片】伊朗鎮壓估逾2.5萬人亡超越「六四」 狙擊手屋頂掃射畫面曝