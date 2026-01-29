有片／日相高市遭巨人球迷「嗆聲」 假哭回應網友大讚

2026年1月27日，日本眾議院公告提前改選，自民黨總裁、首相高市早苗偕日本維新會代表吉村洋文在東京街頭發表演說。路透社



日本首相高市早苗上任後，以自然不做作的「關西大媽」風格擄獲不少民眾支持。她23日宣布解散國會眾議院，27日正式公告、選戰起跑。她和盟黨維新會同日展開街頭拜票時，遭一名男性選民開玩笑式嗆聲，高市的回應也大受網友讚許。

綜合日媒報導，高市27日和維新會共同黨魁吉村洋文及藤田文武，在選戰起跑日到東京秋葉原造勢。秋葉原一向被視為競選聖地，自民黨在大型選舉公告日於秋葉原舉辦「出陣式」或首場街頭演說，已有多年傳統。

根據社群平台的影片，高市在特勤保護下與週遭選民拜票，突然有一名男子朝她大喊「請加油」，但馬上又說「反正今年（日本職業棒球）巨人會拿下冠軍的啦！」

高市一時沒聽清楚，「嗯」了一聲，男子重複「反正今年巨人會拿下冠軍啦！」，高市立刻雙手握拳放在雙眼旁，做出「哭哭」的表情。

出身奈良縣的高市，和家人都是死忠的阪神虎球迷。以東京為主場的讀賣巨人，與阪神向來是宿敵，兩大球隊一較高下更被視為「關東對決關西」的命運之戰。

不過這名男子喊完巨人必勝後隨即哈哈大笑，明顯只是想表達死忠巨人迷的立場，並非真的帶有惡意。而高市裝可愛的假哭回應，也被網友大讚高明。

日本眾院改選將於2月8日舉行投開票。

