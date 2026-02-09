【有片】日空自九州基地正式部署F-35B 先練垂直起降最終配備42架





日本航空自衛隊位於九州南部的宮崎縣新富町新田原基地，7日正式部署最新型隱形戰鬥機「F35B」，並於同日舉行紀念儀式。航空幕僚長森田雄博表示，F35B的「起降性能將帶給自衛隊嶄新的力量。」

空自正式部署F-35B 噪音惹周邊民怨

綜合讀賣新聞等日媒報導，此次紀念儀式包含周邊地方政府首長與自衛隊員，共約400人參加。日本防衛大臣政務官吉田真次出席並對空自隊員發表訓話，接著視察F-35B戰機。

日本防衛大臣政務官吉田真次（左）7日與航空幕僚長森田雄博一同在新田原基地視察F-35B。（取自防衛省）

森田提到空自最終將把戰機數量從目前的5架增加到42架的計畫，「盡快建立運作體系一事，將有助於增強我國防衛實力。」新田原基地今年度還再追加部署3架戰機，合計共8架戰機。

可進行短距離滑行起飛與垂直降落的F-35B戰機，去年8月首次配置至新田原基地，這也是自衛隊基地首度配備該機型。由於該機垂直降落時產生的噪音時間比一般降落更長，引發當地居民反彈，日本防衛省因此提出緩解措施，將原本每月約40次的夜間著陸訓練減少約20次，並於去年11月開始飛行訓練。

森田感謝周邊居民願意配合，「再次感謝地區民眾的理解，同時為F-35B部署到新田原基地而辛勤工作的所有人員和部門表示敬意。」

F-35B陸續配備空自 接下來計畫如何？

預計今年在新田原基地部署8架F-35B的任務為強化垂直起降訓練與初期運作；接著空自預計2029年度設立第2飛行隊，將F-35B機隊擴增至32架，以強化西南防衛力量；最後2031年度完成全體42架F-35B部署，預計機隊體制為2支飛行隊各配備16架，另有一支訓練機組配備8架。

