【有片】日自衛隊實驗艦「飛鳥」試射磁軌砲 有望應對極音速飛彈



日本防衛裝備廳於1月16日公布了正在研發的「磁軌砲」影片，畫面中可看到搭載在海上自衛隊實驗艦「飛鳥」上的磁軌砲進行海上射擊的情況。影片為去年11月「防衛裝備廳技術研討會2025」中報告的研究成果。

何謂磁軌砲？未來可能怎麼部署？

「磁軌砲」（Railgun），是利用電能發射彈丸的火砲，因此也被稱為「電磁砲」。與使用火藥的傳統火砲相比，磁軌砲能大幅提升彈丸的初速，且彈丸具有體積小、不易被偵測等優勢。

廣告 廣告

綜合日本軍聞網站「交通新聞」等日媒報導，海自的磁軌砲研發完成後，預計可用於防空任務，因應現有武器較難對付的「極音速導引飛彈」，同時也可作為對艦艇與地面目標的打擊手段。防衛裝備廳表示，藉由取得海上實驗的實際數據，獲得了有助於未來研究磁軌砲知識。

磁軌砲多方保護 確保試射作業順利

此次公開的影像顯示，磁軌砲配置在「飛鳥」（あすか）後方的飛行甲板上，並且朝向靶船開火。據悉，在此次實驗中，除了加裝保護砲身免受海水侵蝕的遮罩、砲用攝影機以及砲身俯角功能外，還對收納於4個20呎貨櫃內的電容器組進行了加固，以因應船體搖晃帶來的影響。

配置磁軌砲的海自實驗艦「飛鳥」。（資料照片／取自防衛裝備廳）

「飛鳥」在千葉縣野島崎以南海域，與靶船和拖曳船保持一定距離並排航行。據稱，射擊時是透過磁軌砲的砲用攝影機進行目視瞄準後開火。多發彈丸命中標靶船，並藉由設置在靶船內的攝影機影像與評估板，掌握了命中情況以及穿甲彈的飛行姿態。

此外，在八丈島東南方海域，也在射角0度與45度兩種條件下進行射擊，並透過高速攝影機與彈道雷達進行了測試，以確定彈道特性。

更多上報報導

金正恩巡視北韓最大軍工廠當場解職內閣副總理 批官員無能有意大整肅

俄羅斯讚川普搶格陵蘭將「名垂青史」 歐美裂痕或成烏克蘭戰爭紅利

川普關稅「外國付錢說」破功 美國消費者承擔96%成本