有片／明尼阿波利斯再傳暴力！美眾議員演說遭男子噴惡臭不明液體

美國民主黨籍明尼蘇達州聯邦眾議員歐瑪（左）1月27日出席明尼阿波利斯的市民大會時，遭一名男子嗆聲並噴灑氣味難聞的不明液體。路透社



美國民主黨籍明尼蘇達州聯邦眾議員歐瑪（Ilhan Omar）27日譴責移民與海關執法局（ICE）在明尼阿波利斯的行動時，遭一名男子噴灑氣味難聞的不明液體，警方隨後逮捕該名男子，歐瑪並未受傷。

路透社報導，根據社群平台流傳的現場影片，歐瑪27日出席明尼阿波利斯的「市民大會」活動並發表演說。

當她說到：「移民與海關執法局無法改革，也無法修復，我們必須永久廢除該機構，而國土安全部長諾姆必須辭職，否則將面臨彈劾。」語畢現場響起掌聲。

坐在第一排的一名男子突然衝上前，手持針筒朝歐瑪噴灑不明液體，對她說「妳才必須辭職」並向旁邊走去。歐瑪愣了一下後隨即回神，毫無懼色朝男子方向快步走去、似乎是想理論，不過男子已被會場部署的警衛壓制在地。

明尼阿波利斯警方表示，他們以三級攻擊罪逮捕該名男子。警方在一份聲明中表示，鑑識人員正在現場蒐集證據。

休息片刻後，歐瑪拒絕助理要求就醫的建議，表示她只需要一張餐巾紙就好。歐瑪的辦公室隨後發表聲明，稱她狀況良好。

歐瑪也拒絕中止演說活動，她重新站回講台後對觀眾說：「我從小就知道，不能向威脅屈服。你要直視他們的臉，堅定立場。」

路透社的一名目擊者表示，男子噴灑液體有氨水味，並導致輕微的喉嚨刺激感。

美國民主黨籍明尼蘇達州聯邦眾議員歐瑪1月27日出席明尼阿波利斯的市民大會時，遭一名男子嗆聲並噴灑氣味難聞的不明液體，圖為案發瞬間歐瑪驚嚇的表情。路透社

美國民主黨籍明尼蘇達州聯邦眾議員歐瑪（左）1月27日出席明尼阿波利斯的市民大會時，遭一名男子嗆聲並噴灑氣味難聞的不明液體，一名警衛案發後立刻護住歐瑪。路透社

43歲的歐瑪出生於索馬利亞，該國爆發內戰後，歐瑪與家人逃離索馬利亞並獲得美國庇護，歐瑪於1995年、她12歲時抵達美國，2000年成為美國公民。她2018年首度當選聯邦眾議員，2020年成功連任。

歐瑪經常是美國總統川普的政治侮辱目標。川普在上月的一場內閣會議中表示：「歐瑪是垃圾（garbage）。她是垃圾，她的朋友也是垃圾。」

明尼阿波利斯近日相當不平靜，在ICE進駐市區、開始大規模追捕移民後，ICE幹員本月7日槍殺37歲美國公民古德，邊境巡邏隊24日射殺37歲男性護理師普雷，民怨幾近沸騰。

美國國會警察局27日表示，2025年的威脅評估案件連續第三年上升，比起2024年激增近58%。根據國會警察局數據，2025年共調查1萬4938起針對國會議員及其家人、幕僚以及國會建築群的言論、行為和訊息，高於2024年的9474起。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

