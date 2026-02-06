【有片】星航展「八一表演隊」殲-10C首秀 中國大肆宣傳試圖擴大影響力

中國「八一飛行表演隊」換裝殲-10C後，首度在新加坡航展亮相。（截自央視畫面）



於3日起登場、兩年一度的新加坡國際航展，是全球航太廠商試圖爭取訂單的重要場域，其中，中國除了試圖用各式商用飛機、戰機爭取客戶青睞，解放軍空軍旗下的「八一飛行表演隊」也在換裝殲-10C機種之後，進行境外首度亮相，各界認為由於美國川普政府明確表示以維持西半球主宰地位優先，因此北京正試圖藉此展會，擴大在東南亞地區的影響力。

美國對盟邦發動關稅戰 替中國擴張提供良好契機

路透報導指出，美軍在今年年初就透過精準大規模攻擊，達成逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的目標，並且在伊朗周邊集結重兵，展現其強大軍事實力，不過川普（Donald Trump）在就任之後不久，隨即不分親疏發動關稅戰，嚴重影響了與盟邦之間的關係，從而為中國擴張影響力的意圖創造了良好時機。

報導表示，即便中國製造的商用飛機與戰機，距離獲得國際市場普遍採用仍有很長一段距離，但中國廠商在今年的展會表現出高度自信與積極，解放軍「八一飛行表演隊」也在換裝殲10C（J-10C）機種之後，首度於新加坡航展登場，試圖在美國調整戰略優先目標下，大舉搶占東南亞市場，擴大在該區域的影響力。

殲-10C海外航展首秀 印巴空戰成名引關注

由於殲-10C在去年印度與巴基斯坦爆發武裝衝突期間一戰成名，因此該款戰機進行飛行表演格外吸引現場關注；同時，中國國營航空集團，也在室內展場占據了最為醒目的位置，擺出包括殲-35A戰機、C929廣體客機的巨大模型機，藉此吸引各方注目。

不過軍事專家佩雷特（Bradley Perrett）認為，中國推出的裝備成本可能較低，但是大多數原本採用美系裝備的客戶，若想尋找替代產品，自然會先考慮歐洲、南韓或是日本推出的方案。

雖然外界咸認中國航太產業想要與包括空巴集團（Airbus）以及波音（Boeing）等知名企業競爭，就算不需數十年，也需要多年的時間才能建立起完整的產業鏈，不過由於北京將該產業視為國家戰略優先事項，因此在對外展示的場合必然將會積極爭取曝光度，擴大中國在各區域的影響力。

