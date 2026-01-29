【有片】普丁克宮會晤敘利亞總統 重談駐軍安排力保中東軍事據點
俄羅斯總統普丁28日在克里姆林宮會晤敘利亞總統夏拉，雙方聚焦俄軍未來在敘利亞的軍事存在和基地安排。自從夏拉推翻親俄的阿塞德政權後，莫斯科一方面從敘國東北部撤軍、釋出善意，一方面力保地中海沿岸的赫梅米姆空軍基地和塔爾圖斯海軍設施，以維持在中東的戰略影響力。
路透社報導，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin ）28日在克里姆林宮，會晤敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa），雙方會談預計觸及俄羅斯未來在敘利亞的軍事存在這項敏感議題。雙方消息人士表示，這是本次會晤的核心重點之一。
2024年12月，自從夏拉領導的伊斯蘭主義聯盟俄羅斯盟友阿塞德（Bashar al-Assad）政權以來，莫斯科一直致力於與新政權建立關係，並確保能持續在敘利亞維持軍事據點，以鞏固它在中東的影響力。
路透社本週報導，俄羅斯正從敘利亞東北部的卡米什利（Qamishli）機場撤出部隊，但仍將保留位於地中海沿岸的赫梅米姆（Hmeimim）空軍基地和塔爾圖斯（Tartous）海軍設施這兩大主要據點。
敘利亞外交部1名消息人士指出，莫斯科的撤軍行動被大馬士革視為釋出善意的姿態，意在顯示俄方不會介入敘利亞政府軍與庫德族主導的「敘利亞民主力量」（SDF）之間的衝突。夏拉正試圖重建中央政府對全國的控制。
在電視轉播的開場談話中，普丁向夏拉表示：「我想祝賀你，敘利亞恢復領土完整的進程正在加速推進。」夏拉則在2024年推翻阿塞德後第2次來訪俄羅斯，他感謝普丁協助穩定敘利亞及更廣泛的地區局勢。
重新界定俄軍基地地位成關鍵
敘利亞消息人士指出，俄軍長期駐紮在卡米什利一直讓敘利亞政府不滿，認為是莫斯科對大馬士革施壓的籌碼，也形同為庫德族的自治計畫提供某種程度的合法性。這種關係可追溯至俄羅斯在支持阿塞德對抗反抗軍時，與庫德部隊的合作。
這位人士表示，這次會談的核心議題之一，是重新界定俄羅斯在塔爾圖斯和赫梅米姆兩大基地的軍事地位。莫斯科希望在「後阿塞德時期」，透過新的框架延長駐軍安排。
夏拉也計畫討論伊朗可能遭受攻擊的風險。敘利亞方面希望避免美國或以色列對伊朗動武所引發的外溢效應，尤其考量伊朗過去曾利用敘利亞領空對以色列發動攻擊。
另外，消息人士指出，夏拉正尋求俄羅斯在敘利亞南部的未來安全架構中，扮演更積極的角色，包括在戈蘭高地庫奈特拉（Quneitra）部署軍事警察，以作為防範以色列入侵的緩衝力量。
尋求保證不讓阿塞德組織叛亂
另1位敘利亞消息人士則表示，普丁的發言顯示他強力支持夏拉重新奪回領土控制權的軍事行動。
克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）稍早告訴記者，兩國領袖將討論「所有與我方部隊在敘利亞存在相關的問題」，同時也會觸及經濟合作與更廣泛的區域情勢。當被問及俄羅斯是否可能同意引渡流亡莫斯科的阿塞德時，培斯科夫拒絕評論。
另1位敘利亞消息人士表示，夏拉將尋求俄方保證，不會允許逃往莫斯科的阿塞德舊部及前軍官利用庇護地，籌資或組織叛亂行動，特別是在敘利亞沿海地區。
阿塞德在長達十多年的內戰後垮台，而俄羅斯在戰爭期間曾為他提供大量軍事支援，他的下台對莫斯科而言是重大挫敗。
