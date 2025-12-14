有片／智勇驚人！ 路人對雪梨槍擊案嫌犯徒手奪槍

12月14日的雪梨邦迪海灘大屠殺事件中，一名白衣路人男子，奮勇衝向持槍的黑衣恐怖分子，奪下槍枝。翻攝X



澳洲雪梨的邦迪海灘週日（14日）發生血腥的掃射屠殺恐怖攻擊，可能已有10人喪生。然而在混亂之中，一名路人奮不顧身衝向其中一名作案的恐怖分子槍手，徒手奪下槍枝，可能挽救了許多人的生命。

在X上廣為流傳的一段影片顯示，一名黑衣白褲槍手，在對目標進行一波連續掃射時，一名男子躲在旁邊的車子後面。當掃射停止時，路人男子衝上前與恐怖分子搏鬥，順利奪下作案步槍。

而拿到步槍後，見義勇為的路人用槍指著恐怖分子，似乎喝斥他離開，並沒有拿槍射殺恐怖分子。恐怖分子槍手逃離後，這名路人把槍放下，似乎喘了一大口氣。

可能是澳洲雪梨邦迪海灘兇嫌之一的照片。翻攝X

在另一段影片中，遭到奪槍的黑衣白褲嫌犯倒在地上，警方對他進行心肺復甦急救。

