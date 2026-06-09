有片／最強CP緣盡！蘇晏霈從粉絲演到「老婆」 公開傅子純私下珍貴畫面

【緯來新聞網】傅子純於本月7日下午因急性血癌引起突發症狀病逝、享年46歲，在民視效勞的二十多年裡，和同門師妹蘇晏霈一路搭檔好幾檔戲，從配角到當家小生與花旦，更是許多觀眾心中最愛的CP組合。面對傅子純的離世，蘇晏霈的悲傷可想而知，時隔兩天在社群分享過往嬉鬧影片，寫下對前輩的感謝與思念，「屬於你叫我的『仙女姐姐早安』的聲音再也聽不到了」。

蘇晏霈（左）和傅子純無法再湊CP了。（圖／翻攝蘇晏霈臉書）

蘇晏霈與傅子純搭檔無數次的CP，電視台愛湊對、觀眾也看不膩，如今天人永隔，讓追台八的粉絲心中缺了一大塊，而女主角更是傷心不已。她發文表示，這兩天進公司拍攝，不管是攝影棚、停車場、化妝休息室、服裝間、走廊、從攝影棚望出去下雨的廣場、甚至排戲錄影，無一不是傅子純走過的畫面。



想到這，她難過地說：「我都在想念著你在我身邊的畫面，頓時真的覺得孤單，但你放心、我盡力振作，因為始終知道你是一位專業度極高的好演員，不容許任何事影響工作造成大家進度拖延，我有學到，但感受的同時心疼更多」。



瞬間許多記憶都湧上心頭，她記得傅子純各種性格，「調皮、貼心、搞笑、認真讀本、交流角色想法、也不斷碎念搗亂我認真的時刻、我都很願意放下手邊的事陪你鬧到底，因為很開心」。

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蘇晏霈（右）總能被傅子純逗樂。（圖／翻攝蘇晏霈臉書）

兩人相識20年，蘇晏霈從粉絲變成工作夥伴，「我當初崇拜的偶像，才不是像你說的沒眼光，我是很有眼光的」，透露傅子純每次給予關心，不會只是嘴巴說說，而是會付諸行動，「我身體不舒服時，你總是說要不要先休息？待會我去說一聲，然後就主動的幫我按止痛的穴道」，貼心的事蹟多到數不清。



一路以來都被配對，她坦言是超級好夥伴，也因為有傅子純，「所以我越來越信任每場演出的自信。這兩天工作中的記憶湧現，我不想拒絕自己想起、卻拒絕提起，我想到的都是，好像還在懷疑真的沒了？這個人真的不會再出現了嗎？提起我就會很難受，也不想知道真正的答案。」



傅子純每次見到蘇晏霈都會故意用女孩子的聲音喊一聲「仙女姐姐早」，就算聽了無數次，蘇晏霈說：「我還是會看著你噴笑，這是你專屬的語氣，但我聽不到了。子純，你登出地球的方式，我一點都不懷疑，只是，很難相信，你比我想的更瀟灑、調皮。連離開的方式都很你。你一直活在我心裡，最棒的夥伴！」

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