有片／最後的自由時刻！馬杜洛接見中國特使道「新年快樂」 數小時後就被美軍抓走

美軍3日凌晨突擊委內瑞拉，攻擊多處軍事要塞，美國總統川普更於美東時間4點多宣布抓到委內瑞拉總統馬杜洛並押解出境。在美軍突擊前數小時，馬杜洛才剛在首都卡拉卡斯接見中國拉美特使及大使等一行人。

綜合外媒報導，馬杜洛2日晚間接見到訪委內瑞拉的中國拉美特使邱小琪、中國駐委內瑞拉大使藍虎等代表團成員。

馬杜洛開心地與邱小琪寒暄，祝賀新年快樂，還提到中國慣過的農曆春節「今年是馬年，對吧？」然後表示自己屬虎。會晤時他也不忘讚揚委內瑞拉與中國的友好關係。

網友在社群平台紛紛張貼馬杜洛與中國代表團的會面照片，稱「這是他最後的自由時刻」。

此外，社群上已有傳聞是馬杜洛被美軍逮捕的照片，但無法核實。

